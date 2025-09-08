Espanha negocia decisão contra Argentina na América do Sul

A seleção espanhola venceu a Turquia, em Konya, pela Eliminatórias para a Copa do Mundo, no domingo (7). Com o resultado, abriu caminho para a realização da Finalíssima entre os campeões da Europa e da América do Sul: Argentina e Espanha. As federações de ambos os países trabalham para viabilizar o jogo em março, aproveitando a janela reservada pela Fifa entre 26 e 31 de março, período em que estão previstas as partidas de repescagem do Mundial de 2026.

Candidatas a sediar o duelo estão Qatar, Londres, Miami e Montevidéu; a capital uruguaia propõe fechar a programação com um jogo no estádio Centenário, palco da final da Copa do Mundo de 1930. Para que a Finalíssima se confirme, a Espanha precisa garantir a vaga no Mundial de 2026.

A própria Conmebol já incluiu as datas de repescagem em sua agenda, o que dá base ao calendário proposto. A Federação Espanhola (RFEF) afirmou que dará prioridade à organização do evento, desde que não ocorram tropeços nos compromissos seguintes, como os jogos marcados em Elche e Valladolid contra Bulgária e Geórgia, e no confronto de novembro contra a Turquia.

A primeira reunião para tratar da segunda edição da Finalíssima ocorreu no último inverno em Assunção, durante o Congresso da Fifa. Na ocasião, Gianni Infantino, e o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, incentivaram as confederações de ambos os países a buscar uma data e um local compatíveis com os interesses de ambas as seleções. A intenção é aproveitar a janela internacional de março, antes do sorteio da fase final da Copa do Mundo, marcado para 5 de dezembro, em Washington.

A Finalíssima substitui a extinta Copa Artemio Franchi. A primeira edição do novo formato foi disputada pouco antes da Copa do Mundo de 2022, em Wembley, com Argentina e Itália; os argentinos venceram por 3 a 0. A Copa Artemio Franchi teve apenas duas edições anteriores, em 1985, com França 2 x 0 Uruguai, no Parque dos Príncipes, e 1993, quando Dinamarca e Argentina jogarma em Mar del Plata, com triunfo argentino nos pênaltis após empate em 1 a 1.

Finalíssima: Espanha x Argentina

Além do valor simbólico do confronto, a Finalíssima reúne duas seleções colocadas no topo do ranking da FIFA, praticamente empatadas em pontos e avaliações, e confronta aspirantes ao título do Mundial de 2026. O duelo também terá simbologia em campo, por reunir Lamine Yamal e Lionel Messi no, provavel, único jogo oficial entre os dois.

