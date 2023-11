O lance da contusão aconteceu no empate sem gols com o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. Ainda no começo no duelo, Bellingham se abaixou para antecipar Isi Palazón e tentou dominar uma bola com o peito, mas perdeu o equilíbrio e não se apoiou no chão da melhor forma. O vencedor do Troféu Kopa foi atendido e conseguiu se manter durante os 90 minutos em campo, jogando com uma proteção.