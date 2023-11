O lance mais perigoso do Real aconteceu já na segunda etapa. Em bola aérea espirrada na entrada da área ofensiva merengue, Joselu ajeitou de peito para Vini Jr, que dominou e bateu de perna canhota, balançando as redes. O tento foi anulado por impedimento do centroavante na origem da jogada. A pior notícia, porém, ficou por conta de Jude Bellingham: o meteoro inglês acabou machucando o ombro ainda na primeira etapa ao se abaixar para dominar uma bola com o peito. Porém, sustentou a dor e jogou até o fim com uma proteção. Exames devem ser feitos nas próximas horas para avaliar a gravidade da contusão.