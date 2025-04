Campeão nas duas últimas temporadas, o Real Madrid é visto com o segundo favorito ao título de La Liga em 2024/25. Segundo colocado com três pontos a menos que o Barcelona, os Blancos somam menos de 20% de chances de levantar o troféu segundo o supercomputador do "Opta".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo com apenas três pontos de diferença para o Barça, o Real Madrid é listado com apenas 19,8% de chances de título. O clube catalão, por sua vez, soma 79,3%. Atual terceiro colocado, o Atlético de Madrid é o outro time que ainda sonha com troféu, mas possui apenas 0,3% de chances.

continua após a publicidade

O mecanismo utilizado pelo "Opta" tem como base seus dados, cotações nas casas de apostas e os rankings estabelecidos com fundamento no desempenho recente do time. Caso o Real Madrid sofra uma derrota na próxima rodada, por exemplo, as chances de título irão diminuir. Assim como irão subir em caso de vitória.

Classificado para a final da Copa do Rei em partida de oito gols e prorrogação contra a Real Sociedad, o Real Madrid retorna aos gramados no sábado, dia 5 de abril, para receber o Valencia, pela 30ª rodada. Em paralelo, o Barcelona também joga em casa, contra o Real Bétis.

continua após a publicidade

Gavi, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid, disputam bola em El Clásico de La Liga (Foto: Laurent Lairys / Agence Locevaphotos / Alamy Stock Photo)

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para 11 de maio, na 36ª rodada, será crucial para definir o campeão de La Liga. Se a diferença de três pontos persistir até lá, o resultado desse jogo poderá decidir o título. Antes disso, as equipes se enfrentarão na final da Copa do Rei, em 26 de abril.

➡️ Lances de Vini Jr em Real Madrid x Real Sociedad chamam atenção: ‘Espetacular’

Real briga por outros dois títulos

Além da briga pelo título de La Liga, o Real Madrid quer mais outros dois troféus na temporada. Além da Copa do Rei, que fará El Clásico contra o Barcelona, os Merengues estão nas quartas de final da Champions League, a qual enfrentarão o Borussia Dortmund.