Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, está inclinado a um movimento ao Real Madrid. Segundo diversos jornais locais, o defensor, que findará contrato com os Reds em junho, deixará Merseyside e tem grandes chances de se juntar de graça ao clube espanhol a partir de 2025-26.

Torcedores ingleses, porém, têm feito duras críticas ao atleta por topar o movimento. Não é o que Wayne Rooney pensa, em contrapartida. Ídolo do Manchester United (grande rival nacional do Liverpool), o ex-centroavante e hoje treinador saiu em defesa do camisa 66 e declarou que também já esteve interessado em uma ida ao Santiago Bernabéu.

- Se Trent Alexander-Arnold se juntar ao Real Madrid neste verão, jogo limpo para ele. Eu mesmo já fiquei tentado a fazer uma grande mudança para a Espanha. Eu não culparia Alexander-Arnold por querer fazer algo um pouco diferente,como um novo desafio em um novo país. A Espanha seria uma ótima opção para ele - afirmou Rooney.

Em 2010, Wayne entregou um pedido de transferência à diretoria dos Red Devils, e teve tanto o Real quanto o Barcelona como interessados, além do adversário londrino Chelsea, mas no fim da novela, ficou em Old Trafford.

- Na minha cabeça, eu estava pronto para ir tocar na Espanha e algumas conversas aconteceram. Um acordo com o Real parecia mais provável por alguns dias, mas foi no Barcelona que mais pensei e em como eu poderia me encaixar no time deles ao lado de Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi e Sergio Busquets. No final, decidi ficar no United, mas o Barça tinha um time incrível na época e qualquer jogador adoraria ter jogado nele - declarou.

Wayne Rooney defendeu ida de Alexander-Arnold ao Real Madrid (Foto: Oli Scarff / AFP)

⚽ Arnold no Real Madrid: como está a situação?

O contrato do craque do Liverpool se encerra ao final do primeiro semestre de 2025, e parte da imprensa já afirma que os valores entre o atleta e o Real já foram definidos em reunião. Alexander-Arnold chegaria para ser mais uma das contratações geracionais da gestão de Florentino Pérez, que conta com jovens como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo e Bellingham para dominar o futebol espanhol e europeu nos últimos anos.