Autor de um dos gols do Real Madrid no empate com a Real Sociedad por 4 a 4, no Santiago Bernabéu, o atacante Endrick postou uma foto com sua noiva Gabriely Miranda. O post feito no Instagram veio acompanhado de uma declaração romântica a parceira do jogador. Confira a publicação abaixo

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As fotos da publicação de Endrick foram feitas no campo do Estádio Santiago Bernabéu. Feliz com a sua atuação em campo e com a classificação do Real Madrid a final da Copa do Rei, o atacante reforçou seu vínculo com a sua noiva Gabriely Miranda.

Após a partida, Endrick abriu o jogo sobre as oportunidades no clube. O ex-jogador do Palmeiras comentou sobre a competição no setor e elogiou seus companheiros.

continua após a publicidade

- Tenho que aproveitar quando jogo. Sei que é difícil jogar aqui com os melhores do mundo no ataque. São jogadores incríveis, mas quando tenho oportunidades, tento aproveitar - afirmou Endrick.