Trent Alexander-Arnold, um dos principais jogadores do Liverpool nos últimos anos, não tem permanência garantida em Anfield. O contrato do lateral expira ao final do primeiro semestre de 2025, e as partes ainda não chegaram a um acordo pela renovação.

A situação, também vivida pelos pilares Salah e Van Dijk, fez com que o Real Madrid abrisse interesse em uma proposta para a janela de janeiro, onde haverá a possibilidade de um pré-contrato. Questionado sobre a situação atual das conversas com a diretoria, o atleta optou por manter a temática em sigilo.

- Eu estou no clube há 20 anos. Assinei quatro ou cinco extensões de contrato, e nenhuma delas foi feita ou acertada em público. Essa também não vai ser - afirmou o camisa 66.

De acordo com o jornal inglês "The Athletic", Arnold recebeu uma proposta para ficar em Merseyside na última semana, mas não se sabe qual foi a recepção do jogador pela investida. A diretoria tem pressa pelo acerto, visto que Florentino Pérez, presidente do Real, cerca a situação e também pode formalizar uma oferta nas próximas semanas.

🔢 Números de Trent Alexander-Arnold pelo Liverpool

⚽ 328 jogos

⌛ 26.466 minutos em campo

🥅 19 gols

📤 84 assistências

🟨 43 cartões amarelos

🟥 0 cartões vermelhos

🏆 Títulos: Champions League 2018-19, Supercopa da Uefa 2019, Mundial de Clubes 2019, Premier League 2019-20, EFL Cup 2021-22 e 2023-24, FA Cup 2021-22 e Supercopa da Inglaterra 2022.

🖊️ Diferenças na situação de Mohamed Salah e Alexander-Arnold pelo Liverpool

Enquanto o defensor optou por deixar sigilosas as negociações, Salah externou seu desejo e indignação com a demora pelo acordo. Em Liverpool desde o verão europeu de 2017, o egípcio é considerado pelos torcedores o principal jogador após a era Steven Gerrard, mas ainda não recebeu uma proposta que o agradasse.

Após conduzir a equipe a uma virada contra o Southampton, no fim de novembro, o atacante foi perguntado sobre a situação e cutucou os mandatários dos Reds, afirmando que, devido ao litígio, se sente "mais fora do que dentro" do clube.

- Eu amo os torcedores, e eles me amam também, mas no fim das contas, a decisão não está nas minhas mãos nem na deles. Estou focado na temporada, em ganhar a Premier League, quem sabe a Champions, e estou decepcionado sim, mas vamos esperar para ver o que acontece - afirmou o astro.

