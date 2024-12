Ancelotti faz cobrança e volta a falar sobre espaço de Endrick no Real Madrid

O primeiro ano de passagem de Endrick no Real Madrid tem sido marcado pela alta concorrência no setor de ataque. Como consequência da situação, o brasileiro tem encarado o banco de reservas como rotina no clube merengue, ao menos neste início de trajetória. Por conta da lesão de Kylian Mbappé, sofrida na última terça (10), no confronto com a Atalanta, pela Champions League, o francês será desfalque na partida contra o Rayo Vallecano, e o nome do brasileiro voltou aos microfones dos jornalistas na coletiva de imprensa.

Questionando sobre a falta de minutos de uma das maiores promessas do elenco merengue, Ancelotti pregou paciência e explicou que a concorrência atrapalha as chances.

— Endrick está trabalhando muito bem e focado. Ele veio para o Real Madrid, onde jogam os melhores jogadores do mundo… precisamos ser pacientes com ele.

A lesão muscular de Mbappé é considerada leve. Apesar de não entrar em campo em Vallecas e ser dúvida para o time que disputará a final da Copa Intercontinental, ele não deve ser problema no longo prazo. A atual fase do francês aponta uma volta por cima em um começo marcado por gols perdidos que gerou muita desconfiança em torcedores. Neste contexto, Endrick segue como substituto e vê o também jovem Arda Güler receber mais minutos vindo do banco de reservas.

Recentemente, a situação aumentou os rumores sobre o empréstimo de Endrick, que foram veementemente negados por Carlo Ancelotti.

— Endrick fica aqui, assim como Güler. Pode ser que precisem de mais minutos, mas eu não devo nada a ninguém. Só tento colocar os melhores em cada jogo, tenham 18 ou 40 anos - afirmou Ancelotti em coletiva no início de dezembro.

A ausência confirmada de Mbappé pode abrir um espaço para que Endrick, que busca o terceiro gol com a camisa merengue, volte a provar seu valor no elenco. O Real Madrid visita o Rayo Vallecano neste sábado (14), às 17h (de Brasília), em Vallecas, em jogo válido pela 17ª rodada de LA LIGA.

