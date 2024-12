Cabe no seu time? Algoz do Botafogo tem futuro indefinido no Pachuca

A eliminação do Botafogo contra o Pachuca, na quartas de final da Copa Intercontinental, na última quarta-feira (11), revelou alguns nomes pouco conhecidos por torcedores brasileiros. Por exemplo, o holandês naturalizado marroquino Oussama Idrissi, autor do golaço que abriu o placar em Doha, foi um dos destaques da partida e chamou muita atenção do público pelas características apresentadas.

continua após a publicidade

A valorização com as boas atuações no campeonato pode ser importante para o atleta, afinal, ele vive o último ano de contrato com a equipe mexicana e pode se transferir gratuitamente para qualquer clube em janeiro de 2025.

Algoz do Botafogo pode ficar livre no mercado

O jogador de 28 anos tem contrato até o meio do ano que vem, e por isso, fica livre para assinar pré-contrato com outros clubes no mercado seis meses antes do final do vínculo. Com a camisa do time mexicano desde 2023-24, Idrissi soma 11 gols e 19 assistências em 53 jogos. Contra o Glorioso, ele anotou seu quarto tento na temporada e chamou muita atenção de torcedores brasileiros, que chegaram até a fazer campanha pela contratação mas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Rivais pedem contratação de autor de golaço contra o Botafogo na Copa Intercontinental

Com 1,82cm de altura, o jogador se destaca pela velocidade, ousadia e habilidade com as duas pernas. Após ótima passagem pelo AZ Alkmaar, da Holanda, entre 2017 e 2020, o atacante teve dificuldade de repetir atuações em times de maior expressão, como o Sevilla, da Espanha, além de Ajax e Feyenoord, da Holanda.

Ao final do contrato com o Sevilla, Idrissi acertou sua transferência para o futebol mexicano, em busca pela retomada o bom futebol. E a primeira temporada pelos Tuzos deu a resposta esperada: sete gols e 15 assistências em 33 jogos, que contribuíram com o título da Concachampions, credencial dos mexicanos na disputa pela taça do Intercontinental.

continua após a publicidade

Caso o Pachuca não procure o jogador pela renovação contratual, o algoz do Botafogo no sonho do título mundial pode pintar, inclusive, no futebol brasileiro. A imprensa do México, aliás, destaca o interesse do América, liderado pelo brasileiro André Jardine, no jogador. Porém, enquanto ainda é dezembro e o futuro ainda não está definido, o marroquino se prepara para entrar em campo no sábado (14), pela semifinal da Copa Intercontinental, diante do Al Ahly, do Egito. Caso o Pachuca se classifique, irá enfrentar o Real Madrid na decisão em Doha.

Oussama Idrissi abriu o placar do Pachuca contra o Botafogo na Copa Intercontinental (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo