O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (6) a lesão do meio-campista Aurélien Tchouaméni, de 25 anos, diagnosticada como uma contusão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Segundo o jornal espanhol "Marca", o tempo estimado de recuperação é de aproximadamente três semanas.

O golpe de Tchouaméni soma-se a outras lesões que vêm atingindo jogadores de grandes clubes europeus neste início de temporada. Atuando à frente da defesa, trata-se de um revés significativo para o treinador Xabi Alonso, que vinha escalando o francês como titular em todas as 15 partidas disputadas pelo Real até agora. Abaixo, confira o comunicado oficial do clube sobre a lesão do jogador:

— Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Aurélien Tchouameni, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada.

Tchouaméni foi substituído no intervalo da partida contra o Valencia, no último domingo (2), em razão de um cartão amarelo que poderia comprometer seu desempenho. O volante retornou como titular na derrota do por 1 a 0 diante do Liverpool em Anfield, atuando durante os 90 minutos sem apresentar sinais de desconforto físico.

Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, durante treino em Valdebebas (Foto de Oscar del Pozo/AFP)

Revelado pelo Bordeaux, Tchouaméni integra o Real desde 2022, quando chegou do Monaco em uma transferência avaliada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões na cotação da época). Desde então, disputou 161 partidas pelo clube, com cinco gols e seis assistências, e se destacou como peça importante do elenco, atuando principalmente como volante e, ocasionalmente, como zagueiro.

Próximos jogos ⚪

Antes do início da Data Fifa de novembro, o Real enfrenta o Rayo Vallecano, fora de casa, no próximo domingo (9), às 12h15, pela décima segunda rodada da La Liga. A equipe lidera o campeonato com 30 pontos, cinco à frente do Barcelona, após 11 partidas, com 10 vitórias e apenas uma derrota para o Atlético de Madrid. Na Champions League, ocupa a sétima posição após quatro rodadas, com três vitórias, uma derrota, oito gols marcados e dois sofridos.

