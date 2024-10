Champions League feminina: onde assistir, formato, datas e times

Champions League feminina começa nesta semana (Foto: Divulgação/UEFA Champions League)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 09:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A fase de grupos da UEFA Champions League feminina da temporada de 2024/2025 vai começar nesta terça-feira (8). As partidas da competição são transmitidas no Brasil pelos streamings Max e Dazn.

A edição de 2024/2025 é a 23ª edição da competição, que começou em 2001/2002. Nesta temporada, são 16 equipes separadas em quatro grupos com quatro times cada.

Grupos

Grupo A: Galatasaray, Lyon, Roma e Wolfsburg

Grupo B: Celtic, Chelsea, Real Madrid e Twente

Grupo C: Arsenal, Bayern, Juventus e Valerenga

Grupo D: Barcelona, Hammarby, Manchester City e St. Pölten

Nesta fase, cada time joga contra os adversários duas vezes, em casa e fora de casa. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Os jogos do mata-mata são disputados no formato de ida e volta. A final única será disputada no Estádio José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa.

A fase de grupos acaba no dia 18 de dezembro. Depois, as quartas de final começam no dia 18 de março e as semifinais acabam no dia 27 de abril. A data da final ainda será confirmada, com dias 23, 24 e 25 de maio como opções.

Campeões

O Barcelona é o atual bicampeão da Champions League feminina. No entanto, o maior campeão é o Lyon, com oito títulos. Confira os vencedores do torneio ⬇️

Lyon (França): 8 troféus (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20)

(França): 8 troféus (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20) Eintracht Frankfurt (Alemanha): 4 troféus (2001/02, 2005/06, 2007/08 e 2014/15)

(Alemanha): 4 troféus (2001/02, 2005/06, 2007/08 e 2014/15) Barcelona (Espanha): 3 troféus (2020/21, 2022/23 e 2023/24)

(Espanha): 3 troféus (2020/21, 2022/23 e 2023/24) Wolfsburg (Alemanha): 2 troféus (2012/13 e 2013/14)

(Alemanha): 2 troféus (2012/13 e 2013/14) Umea IK (Suécia): 2 troféus (2002/03 e 2003/04)

(Suécia): 2 troféus (2002/03 e 2003/04) Turbine Potsdam (Alemanha): 2 troféus (2004/05 e 2009/10)

(Alemanha): 2 troféus (2004/05 e 2009/10) Arsenal (Inglaterra): 1 troféu (2006/07)

(Inglaterra): 1 troféu (2006/07) Duisburg (Alemanha): 1 troféu (2008/09)

