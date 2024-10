Carreira de Iniesta: confira os títulos da lenda que vai se aposentar

Iniesta levanta o troféu da Copa do Rei 2018 (Foto: Lluis Gene / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 04:30 • Espanha

Ídolo do Barcelona e autor do gol do título da Copa do Mundo da Espanha, o meio-campista Andrés Iniesta anunciou, na última segunda-feira (7), sua aposentadoria do futebol. Durante sua memorável carreira, o jogador acumulou 38 títulos para se colocar em terceiro na lista dos mais vencedores de todos os tempos, atrás apenas de seus ex-companheiros Lionel Messi e Dani Alves. Confira todos os títulos do craque:

➡️ Manchester City comemora vitória sobre a Premier League em tribunal

Títulos de Iniesta na carreira

BARCELONA

La Liga: 9 troféus

Champions League: 4 troféus

Copa do Rei: 6 troféus

Supercopa da Espanha: 7 troféus

Supercopa da Uefa: 3 troféus

Mundial de Clubes: 3 troféus

VISSEL KOBE

Copa do Imperador: 1 troféu

Supercopa Japonesa: 1 troféus

J-League: 1 troféu

ESPANHA

Copa do Mundo: 1 troféu

Eurocopa: 2 troféus

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Números de Iniesta na carreira

BARCELONA

674 jogos

57 gols

135 assistências

VISSEL KOBE

134 jogos

26 gols

25 assistências

EMIRATES CULTURAL

23 jogos

5 gols

1 assistência

ESPANHA

131 jogos

14 gols

5 assistências

Revelado em La Masía, Iniesta subiu aos profissionais do Barça em outubro de 2002. Desde sua estreia até sua despedida, foram 16 anos, sendo parte crucial do time histórico de Pep Guardiola e conquistando quatro títulos de Champions League pelo clube.

Além do clube catalão, o ápice de sua carreira aconteceu pela seleção da Espanha. Titular da Fúria por anos, o meia teve papel crucial nos anos de dominância continental, vencendo a Eurocopa em 2008 e 2012. Na Copa do Mundo de 2010, desfilou seu futebol e foi o autor do gol do título de sua seleção, já na prorrogação da decisão contra a Holanda.