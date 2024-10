Real Madrid muda estratégia no mercado para montar nova versão dos Galácticos

Mbappé (esquerda) chegou ao Real Madrid de graça, após contrato com o PSG chegar ao fim (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 05:00 • Madri (ESP)

A informação do jornal "Marca", da Espanha, que indica um interesse do Real Madrid (Espanha) na contratação do lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool (Inglaterra), marca também uma nova tendência da equipe nas últimas janelas de transferências: a de reduzir os gastos com contratações para se reforçar com jogadores sem contrato.

Prova disso é que o principal reforço merengue na atual temporada, o atacante Mbappé, foi contratado exatamente neste modelo: o clube aguardou o fim do vínculo entre o atleta e seu antigo time, o PSG, para assinar com o atleta. Além do francês, os zagueiros Alaba (vindo do Bayern de Munique, em 2021) e Rüdiger (vindo do Chelsea, em 2022) foram contratados da mesma forma.

O modelo atual contrasta com as duas primeiras versões dos Galácticos, formadas inicialmente entre os anos de 2000 e 2004, e depois na temporada 2009-2010. Em ambas, o Real Madrid ficou marcado pelas altas quantias gastas para a montagem do elenco estrelado.

Entre 2000 e 2004, por exemplo, o clube espanhol despejou mais de 230 milhões de euros nas contratações de Luís Figo (60 milhões de euros em 2000), Zinedine Zidane (77,5 milhões de euros em 2001), Ronaldo Fenômeno (46 milhões de euros em 2002), David Beckham (37,5 milhões de euros em 2003) e Michael Owen (12 milhões de euros em 2004).

Valor semelhante (226 milhões de euros) foi gasto na segunda versão dos Galácticos, com Kaká (67 milhões de euros), Cristiano Ronaldo (94 milhões de euros), Karim Benzema (35 milhões de euros) e Xabi Alonso (10 milhões de euros). Vale lembrar que todos os jogadores foram contratados na mesma temporada (2009-2010).

Zidane se tornou a contratação mais cara da história do futebol quando chegou ao Real Madrid, em 2001 (Foto: AFP/PHILIPPE DESMAZES)

Alexander-Arnold não é o único

Além do lateral-direito da seleção da Inglaterra, o Real Madrid também planeja contratar a custo-zero o lateral-esquerdo Alphonso Davies. Clube e jogador tem "namoro" antigo, mas desde o início os espanhóis estão dispostos a esperar o fim do vínculo entre o canadense e o Bayern de Munique, seu time atual, para investir no reforço.

Assim como no caso de Alexander-Arnold, o contrato entre Davies e o clube bávaro tem duração apenas até o meio do próximo ano. Em outras palavras, os jogadores ficam livres para assinar pré-contrato com qualquer equipe - e consequentemente se transferir a custo-zero - já a partir do dia primeiro de janeiro de 2025.

