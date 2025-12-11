Eto'o barra convocação de artilheiro em Camarões, diz jornal

O ex-atacante Samuel Eto'o, presidente da federação de Camarões, foi acusado de influenciar a exclusão de Vincent Aboubakar da lista para a Copa Africana de Nações. A informação, publicada pelo jornal inglês "The Sun", aponta que o dirigente teria atuado para impedir a convocação do atacante, que está a 12 gols de superar a marca histórica do ex-Barcelona e Inter de Milão pela seleção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eto'o é o maior artilheiro da história de Camarões, com 56 gols em 118 partidas, enquanto Aboubakar soma 45 gols em 117 jogos. Segundo o veículo, a decisão de deixá-lo fora da relação surpreendeu torcedores e ampliou a instabilidade interna no futebol camaronense.

continua após a publicidade

A crise ganhou força após a demissão do técnico Marc Brys, substituído por David Pagou. A Federação Camaronesa de Futebol atribuiu a saída do treinador a condutas como insubordinação e incentivo a jogadores contra a entidade. A mudança abriu nova fase de turbulência no país, que também ficou sem o goleiro André Onana na lista divulgada pelo técnico interino.

Mesmo afastado, o técnico belga Marc Brys afirmou que continua no comando da seleção de Camarões, sustentando que o Ministério dos Esportes, responsável pela sua nomeação, não formalizou a demissão. Ele enviou sua própria lista de convocados ao ministério, incluindo Aboubakar e Onana, em desacordo com a relação divulgada pela Federação Camaronesa.

continua após a publicidade

Samuel Eto'o é o maior artilheiro de Camarões (Foto: Divulgação)

O prazo final para o envio da lista oficial à organização da competição termina nesta quinta-feira (11). Até o momento, segundo o "The Sun", representantes do governo e da federação estavam reunidos para tentar definir uma solução.

Eto'o na seleção de Camarões

Na seleção nacional, Samuel Eto'o representou os Camarões em quatro Copas do Mundo (1998, 2002, 2010 e 2014). Ele também conquistou dois títulos da Copa das Nações Africanas (2000 e 2002) e foi vice-campeão em 2008.

Mesmo antes de sua aposentadoria, o jogador sempre esteve envolvido em questões extracampo e hoje, é presidente da Federação Camaronesa de Futebol.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.