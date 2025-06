O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira (16), o uniforme 2 para a temporada 2025/26. O modelo, predominantemente azul-escuro, é inspirado no Santiago Bernabéu, assim como o 1, e estará disponível para uso já no Mundial de Clubes, em campanha que se inicia nesta quarta-feira (18).

O modelo faz alusão ao lendário estádio, com detalhes prateados, que rememoram o design externo, e verdes, que se relacionam ao gramado. A justificativa pelo azul-escuro é uma homenagem às "noites inesquecíveis", com o céu espanhol escurecido em jogos que ficaram marcados na memória do torcedor.

O termo "noite mágica" se eternizou no dialeto merengue por conta de Cristiano Ronaldo. Em 2016, quando precisava reverter desvantagem de dois gols diante do Wolfsburg (ALE), na Champions, o português pediu uma noite mágica no Bernabéu, e marcou três gols para tirar o placar e qualificar o time, que no fim, seria campeão.

Desde então, os jogos grandes do Real no europeu são sempre colocados na categoria das "noites mágicas continentais", e remontadas foram protagonizadas, como as viradas diante de PSG, Manchester City e Chelsea na Champions de 2021/22, e a semifinal de 2023/24, frente ao Bayern de Munique, em temporadas de título.

A tendência é que o modelo 2 do uniforme seja introduzido aos gramados dos Estados Unidos no dia 26, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial. Na ocasião, o Madrid terá pela frente o RB Salzburg, da Áustria, encerrando a participação no primeiro estágio do intercontinental. Antes, a equipe de Xabi Alonso terá pela frente o Al-Hilal (SAU), no dia 18; e quatro dias depois, enfrenta o Pachuca (MEX), pelo grupo H.

