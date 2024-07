Real Madrid anuncia renovação de contrato de Luka Modric

Modric assina extensão com o Real Madrid (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 09:29 • Madri (ESP)

O Real Madrid anunciou, nesta manhã (17), a renovação contratual do meio-campista Luka Modric, de 38 anos. O croata continuará escrevendo sua longa história na capital espanhola por pelo menos mais um ano, com vínculo expirando ao final do primeiro semestre de 2025.

O acordo já havia sido costurado no final de maio, antes da final da Champions League, na qual os Merengues levaram a melhor sobre o Borussia Dortmund. Restava apenas a confirmação, publicada no site do clube em sessão de fotos do jogador com o presidente Florentino Pérez.

Modric chegou ao Real em 2012, contratado por 35 milhões de euros no verão europeu de 2012 (R$ 89 milhões na cotação da época) junto ao Tottenham. Apesar de certa demora para engrenar, deu assistência para o gol de Sergio Ramos, marcado historicamente no título da Champions League de 2013-14, e caiu nas graças da torcida.

Desde então, o meia fez parte de outras cinco taças europeias, além de cinco Mundiais de Clubes e quatro conquistas de La Liga. Em 2018, uma grande temporada pelo clube e a jornada na Copa do Mundo pela Croácia contribuíram para que Luka recebesse o prêmio de melhor jogador do mundo no ano.

Ao todo, desde que se juntou aos Blancos, Modric realizou 534 partidas, contribuindo com 39 gols e 86 assistências, além de carregar a braçadeira da equipe comandada por Carlo Ancelotti nos anos mais recentes.

Modric renovou com o Real Madrid por mais uma temporada (Foto: Reprodução)