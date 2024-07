Guardiola entra na mira da FA para assumir a Inglaterra, diz jornal

Pep Guardiola em ação no Manchester City (Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 08:29 • Manchester (ING)

Pep Guardiola é o novo alvo da Football Association (FA) para assumir a seleção da Inglaterra. O treinador do Manchester City ganhou força dentro da federação para substituir Gareth Southgate, que pediu demissão após o vice-campeonato na Eurocopa.

O espanhol tem contrato com os Citizens até o fim do primeiro semestre de 2025. Segundo o jornal "Independent", a intenção da FA é abordá-lo por um trabalho que se iniciaria ao final da jornada com os mancunianos, e até lá, manter um interino à frente do English Team.

O processo é semelhante ao que a CBF traçou para ter Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Em 2023, Fernando Diniz aceitou o papel temporário, mas o italiano desistiu do acordo verbal divulgado pela entidade máxima do futebol brasileiro, e estendeu seu contrato com o clube merengue, fazendo com que Dorival Júnior fosse escolhido para comandar a Seleção.

Apesar do interesse, a negociação é encarada como difícil pelos mandatários ingleses. Pep já alegou publicamente que não tem grandes desejos em treinar seleções, devido ao estilo de jogo ser influenciado pelo treinos diários, diferente da realidade de equipes nacionais. Ainda assim, a organização aposta que o catalão deixará o City, e com isso, sua contratação seria facilitada.

Caso aceite o desafio, Guardiola substituirá um trabalho de oito anos que Southgate construiu com os Três Leões. No período, recebeu muitas críticas por não fazer um time recheado de estrelas, como Bellingham e Kane, jogar seu melhor futebol, e acumulou dois vice-campeonatos de Eurocopa, deixando o emprego por conta própria na terça-feira (16).

Além do sonho de ter Pep Guardiola, a FA estuda outros nomes internamente. Ralf Rangnick, da Áustria, e Thomas Tuchel, ex-Chelsea e Bayern, estão listados; Sarina Wiegman, comandante da Inglaterra feminina, também está no radar.

Pep Guardiola é alvo da Inglaterra (Foto: Oli SCARFF / AFP)