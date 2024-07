Grêmio faz proposta por ex-atacante do Barcelona, afirma portal

Messi, Braithwaite e Griezmann em ação pelo Barcelona (Foto: JAIME REINA/AFP via Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 09:05 • Porto Alegre (RS)

O portal francês "Footmercato" informou, na manhã desta quarta-feira (17), que o Grêmio fez uma aproximação pelo atacante Martin Braithwaite, de 33 anos, ex-Barcelona. Sem clube após rescindir contrato com o Espanyol, o dinamarquês é um dos alvos do clube para a janela de transferências.

A diretoria gaúcha chegou a abrir conversas com o jogador, lhe oferecendo um vínculo com duração de 18 meses. No começo de 2024, o centroavante também chegou a ser ligado ao Tricolor, mas não houve sequer avanço nas conversas.

Braithwaite foi revelado no futebol francês, fazendo sua profissionalização pelo Toulouse. Após rodar em times de menor expressão na Eurocopa, se destacou no Leganés, e foi comprado pelo Barça por 18 milhões de euros em fevereiro de 2020 (R$ 85 milhões na cotação da época).

Sua passagem na Catalunha, porém, é encarada pelos torcedores como um grande fracasso. Foram 58 partidas com a camisa blaugrana, com dez gols e cinco assistências, fazendo parte apenas da conquista da Copa do Rei de 2020-21.

Com a seleção da Dinamarca, Martin não melhora seus números: são 69 jogos, com dez tentos e seis passes para gol. O atacante esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, entrando em campo em seis oportunidades, sem balançar as redes.

Alvo do Grêmio, Braithwaite celebra gol pelo Barcelona (Foto: Miguel Ruiz / Barcelona)