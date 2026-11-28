Real Madrid anuncia renovação de contrato com Brahim Díaz
Atleta é vice-líder em assistência na Champions League
O Real Madrid anunciou a renovação de contrato com o meia-atacante Brahim Díaz até junho de 2031. Contratado pelo clube merengue em 2019, o marroquino ganhou mais protagonismo no clube espanhol nas temporadas mais recentes.
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Após suas duas primeiras temporadas no Real Madrid, Brahim Díaz foi emprestado ao Milan para ganhar mais experiência e minutagem. Depois de três anos no futebol italiano, o meia-atacante retornou ao clube merengue em 2023/2024.
Muito utilizado por Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa, Brahim Díaz perdeu espaço na atual temporada com José Mourinho. O camisa 21 tem 11 partidas disputadas em 2026/2027 e soma quatro assistências na Champions League, sendo o vice-líder da competição no quesito apesar dos poucos minutos.
Com a renovação, o Real Madrid garante que Brahim Díaz não deixará o clube sem custos no fim da temporada. O atleta marroquino tinha vínculo com o clube merengue até junho de 2027 e poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro.
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