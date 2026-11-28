Guardiola abre o jogo sobre possível volta ao Barcelona
Ex-treinador do Manchester City tira ano sabático e está sem trabalho
Ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola abre o jogo sobre uma possível volta ao comando do Barcelona. Em entrevista à revista da Bundesliga, o treinador espanhol fechou as portas para assumir a equipe culé.
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- Eu, por exemplo, não voltarei ao Barça. Meu tempo como técnico do Barcelona acabou, não voltarei - disse Guardiola, que comando o Barcelona entre 2009 e 2011 em seu primeiro trabalho como treinador profissional.
Questionado sobre sua volta ao futebol, Pep Guardiola não cravou seu retorno na próxima temporada. Nos últimos meses, o treinador chegou a ser sondado pela Itália, mas recusou o convite para assumir a Azzurra.
- Da última vez, precisei de um ano inteiro para recarregar as energias, mas desta vez não sei quanto tempo precisarei. Não estou definindo uma data.
Em sua carreira, Guardiola soma passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, tendo conquistado três Champions League e 12 campeonatos nacionais (Premier League, Bundesliga e La Liga).
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