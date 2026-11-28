Ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola abre o jogo sobre uma possível volta ao comando do Barcelona. Em entrevista à revista da Bundesliga, o treinador espanhol fechou as portas para assumir a equipe culé.

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- Eu, por exemplo, não voltarei ao Barça. Meu tempo como técnico do Barcelona acabou, não voltarei - disse Guardiola, que comando o Barcelona entre 2009 e 2011 em seu primeiro trabalho como treinador profissional.

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Questionado sobre sua volta ao futebol, Pep Guardiola não cravou seu retorno na próxima temporada. Nos últimos meses, o treinador chegou a ser sondado pela Itália, mas recusou o convite para assumir a Azzurra.

- Da última vez, precisei de um ano inteiro para recarregar as energias, mas desta vez não sei quanto tempo precisarei. Não estou definindo uma data.

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Em sua carreira, Guardiola soma passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, tendo conquistado três Champions League e 12 campeonatos nacionais (Premier League, Bundesliga e La Liga).

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