Real Madrid anuncia lesão muscular de zagueiro titular

O Real Madrid retorna aos gramados, no sábado (13), para encarar a Real Sociedad, em San Sebastián. Porém, nesta sexta-feira (12), o clube anunciou que terá a ausência de Antonio Rüdiger nas próximas semanas. O zagueiro sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda durante o treino de sexta-feira (12) e ficará afastado por um período estimado entre 10 e 12 semanas.

Nota do Real Madrid

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Toni Rüdiger pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. O resultado ainda está pendente."

Lesão de Rüdiger

O problema ocorreu nos minutos finais da atividade que antecedeu a viagem da equipe a San Sebastián, onde encaram a Real Sociedad, pela quarta rodada de La Liga. Com isso, o defensor alemão está fora da estreia na Champions League, além de compromissos decisivos do time, como o clássico contra o Barcelona e os jogos da seleção da Alemanha nas próximas duas Datas Fifa.

Esta é a primeira lesão de longa duração na gestão de Xabi Alonso. Desde sua chegada, o treinador alterou a estrutura da preparação física ao dar maior protagonismo ao especialista Ismael Camenforte no lugar de Antonio Pintus. Rüdiger passará por novos exames nas próximas horas, após a redução do inchaço, para confirmar a gravidade do quadro. A expectativa inicial é de que o zagueiro só volte a atuar em dezembro.

Rüdiger em treino do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Real Madrid na temporada

O Real Madrid encara a Real Sociedad pela quarta rodada de La Liga, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no sábado (13), às 11h15 (de Brasília). O clube da capital espanhola é o líder da competição com nove pontos. Na Champions League, os Merengues estreiam contra o Olympique de Marselha, no Santiago Bernabeu, na terça-feira (16), às 16h (de Brasília).

