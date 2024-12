Manchester United sofre gol olímpico de brasileiro no Boxing Day

Matheus Cunha, camisa 10 do Wolverhampton, marcou um gol olímpico contra o Manchester United no Molineux Stadium, em duelo válido pela 18ª rodada da Premier League. O tento abriu o placar da vitória de 2 a 0 dos mandantes em cima dos Red Devils.

Aos 13 minutos da segunda etapa, Matheus Cunha bateu escanteio com muito veneno e marcou um golaço. O tento é o segundo gol olímpico sofrido pelo Manchester United na mesma semana. Na primeira ocasião, Son marcou da bandeira do escanteio em duelo épico contra os Red Devils, que terminou com uma vitória por 4 a 3 para o Tottenham.

Matheus Cunha no Wolves

Mesmo com a pior defesa da competição, com 40 gols sofridos em 16 jogos, o ataque do Wolverhampton não repete o baixo desempenho: são 27 gols marcados, nono melhor da competição. Matheus Cunha, com 13 participações em gols, é o principal responsável por isso. Nas últimas doze rodadas da Premier League, ele é o vice-líder em participações em gols e grandes oportunidades geradas na competição: são oito gols, três assistências e 20 passes decisivos.

Matheus Cunha comemorando o golaço do Wolves contra o Manchester United (Foto: Henry Nicholls/AFP)

O que é o Boxing Day?

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.