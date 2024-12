Web vai à loucura com gol de Salah: ‘Melhor do mundo disparado’

O Liverpool venceu de virada o Leicester por 3 a 1, em Anfield, fechando o Boxing Day. A partida foi válida pela 18ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Reds voltam a vencer no campeonato inglês e aumentam a vantagem para o segundo colocado, Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

Autor do terceiro gol da partida, Salah balançou as redes mais uma vez no campeonato e se colocou de vez na briga por premiações individuais. Momentos depois, a web invadiu as redes sociais e enalteceu muito a temporada do craque.

Confira os comentários sobre o Salah no X:

Salah comemora gol do Liverpool sobre o Leicester (Foto: PAUL ELLIS/AFP)

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que é o Boxing Day?

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.