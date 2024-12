Astro do Real Madrid exalta Simeone por mensagem de apoio

Daniel Carvajal, do Real Madrid, está afastado dos campos na temporada 2024/25, por conta de uma lesão grave no joelho, ocorrida em outubro. Diego Simeone, técnico do rival Atlético de Madrid, prestou solidariedade ao jogador nesse período fora dos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Leandro Damião se oferece para gigante brasileiro: ‘Nem ouço outras propostas’

Em entrevista ao jornal "Marca", da Espanha, Carvajal afirmou ter recebido múltiplas mensagens de apoio, mas houve uma que o surpreendeu positivamente:

— Era de Cholo Simeone. Acho que compartilhamos a visão de assistir este esporte com muita emoção e lembro dessa mensagem como um momento especial — disse Carvajal.

continua após a publicidade

Lesão grave de Carvajal

No dia 5 de outubro de 2024, Carvajal rompeu o ligamento cruzado anterior, passará por cirurgia nos próximos dias e deve perder o restante da temporada. O lance aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo do confronto com o Villarreal, por La Liga. Em dividida com Yeremy Pino, o lateral tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas oponentes. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando.

Na última temporada, Carvajal foi um dos indicados à Bola de Ouro, após ano vitorioso pelo Real Madrid. O capitão merengue marcou um dos gols do título da Champions League, diante do Borussia Dortmund — Vini Jr foi o autor do segundo tento em vitória por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional