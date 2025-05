Betis pode comprar Antony? Entenda por que negócio é improvável

Antony vive um conto de fadas no Real Betis, da Espanha. Desde que chegou por empréstimo em janeiro, o brasileiro caiu nas graças da torcida e virou protagonista do time que chegou à final da Conference League. Até o momento, são 21 jogos, oito gols e cinco assistências — números que o credenciam a permanecer no clube.

Mas será que o Betis tem fôlego financeiro para bancar essa permanência? A resposta, por enquanto, é: difícil. O Lance! Biz explica abaixo.

💰 Valor de Antony assusta o Betis

O presidente do Betis, Ángel Haro, reconheceu o desejo de contar com o brasileiro em definitivo, mas deixou claro que a negociação não será simples:

Nós tentaremos, pois ele está feliz no clube, mas não depende só da gente. É um ativo do Manchester United, e o valor é alto. Vamos tentar ser criativos Ángel Haro, presidente do Betis

Segundo o jornal Daily Mirror, o United só aceita vender Antony por, no mínimo, € 50 milhões (R$ 325 milhões). Um valor fora da realidade para os andaluzes. A contratação mais cara do clube nos últimos cinco anos foi a de Cucho Hernández, por € 13 milhões — quase quatro vezes menos.

Para piorar, o valor exigido representa 26% do faturamento anual do Betis, que foi de € 191 milhões na última temporada.

💸 Salário não é o maior problema

Antony tem contrato com o Manchester United até 2027 e recebe cerca de € 6,42 milhões por ano. O montante é alto, mas está dentro do teto atual do Betis — o meia Isco, principal nome do elenco, recebe praticamente o mesmo.

Ou seja, o salário pode ser ajustado. A grande barreira está mesmo no valor da transferência.

⚽ E o futuro?

A boa fase de Antony já chamou a atenção de outros clubes. Segundo a imprensa britânica, o Atlético de Madrid monitora o atacante para a próxima janela. A concorrência aumenta a pressão sobre o Betis, que tenta usar criatividade e o desejo do jogador em seguir em Sevilha.

A decisão final será no meio do ano. Até lá, a torcida vive entre a euforia da campanha europeia e a incerteza sobre o futuro de seu novo herói.

