Protagonista desde que chegou via empréstimo, o brasileiro Antony agradou o Real Bétis ao ponto de querer que ele continue no clube para 2026. A diretoria já busca o melhor caminho para encontrar um acordo junto ao Manchester United para estender o contrato do atacante até a próxima temporada. O lado financeiro é o mais complexo a ser resolvido.

Com investimento pequeno quando comparado a grandes clubes europeus, o Bétis condiciona a renovação de Antony a uma classificação para a Liga dos Campeões. É o que informa o site "ABC de Sevilla". Com uma ida ao principal torneio de clubes do continente, a equipe conseguiria mais dinheiro para facilitar as negociações.

Passadas 28 rodadas de La Liga, o Bétis é o quinto colocado e se encontra distante de vaga para a Champions. São 44 pontos, oito a menos que o Athletic Bilbao, atual quarto colocado. Manuel Pellegrini, técnico da equipe, comentou sobre o futuro do brasileiro.

— Não foi fácil trazer Antony e não será fácil mantê-lo. Acho que foi mais difícil trazê-lo do que mantê-lo agora, porque ele já conhece o Bétis. Não foi fácil, como trazer jogadores como Lo Celso, Fekir ou jogadores desse nível. (...) Temos a ambição de ter esses jogadores, estrelas de classe mundial, mas também não podemos fazer nada de louco — disse em entrevista à "Rádio Marca Sevilla".

Uma classificação via competições europeias também é inviável, já que o Bétis atualmente disputa a Conference League, que não dá vaga para a Champions, mas sim para a Europa League. Caso termine em quinto no Campeonato Espanhol, os Verdiblancos teriam de torcer por uma rara vaga extra.

São apenas 11 jogos com a camisa do Bétis, mas Antony já soma oito participações em gols, sendo quatro tentos e quatro assistências. Os números são quase parecidos com os que teve em 96 partidas pelo United, onde marcou 12 vezes e contribuiu com cinco assistências.