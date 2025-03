De volta aos holofotes do futebol brasileiro e mundial, Antony vive seu melhor momento em anos pelo Bétis, da Espanha. Emprestado pelo Manchester United, onde não deu certo sob o comando de Erik ten Hag, o brasileiro credita seu sucesso especialmente ao clima da cidade de Sevilha.

Manchester é uma cidade conhecida pelo seu tempo chuvoso e cinza na maior parte do ano. Agora na Espanha, Antony tem mais dias ensolarados e, consequentemente, segundo ele, mais felizes.

- A cidade (Sevilha) teve uma grande influência, é melhor que Manchester. Estou realmente muito feliz aqui. O sol aqui ajuda muito. Todos os dias, ao meio-dia, pego sol e fico refletindo. Vou dormir sorrindo, isso é o mais importante para mim - disse.

No domingo, contra o Leganés, Antony foi mais uma vez importante para o Bétis, que venceu por 3 a 2. O brasileiro não contribuiu diretamente com gol ou assistência, mas iniciou a jogada do último gol. Vale frisar que a equipe perdia por 2 a 0. Na última quinta, pela Liga Conferência, ele marcou e deu assistência.

Apesar da alta na temporada pelo Bétis, Antony ainda não retornou para a lista de convocados de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Com isso, em virtude da pausa para a Data Fifa, o atacante só retorna aos gramados no dia 30 de março, para clássico contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.

Antony chegou ao Bétis via empréstimo em fevereiro. O vínculo é válido até o fim da atual temporada, em junho. Ainda não é sabido se o clube espanhol irá tentar contratá-lo em definitivo, já que seus vencimentos são de alto custo junto ao Manchester United.