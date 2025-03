Destaque espanhol está na mira de Bayern de Munique e Arsenal

Após grande atuação na Europa League, garantindo a classificação para as quartas de final, Nico Williams entrou nos holofotes do mercado da bola europeu. O jogador vem brilhando no Athletic de Bilbao e chamou a atenção de diversos gigantes, sendo o Bayern de Munique e o Arsenal os que despontam na liderança da corrida pelo ponta espanhol.

Os dois gigantes tem o Nico Williams como alvo da próxima janela. Técnico do Arsenal, Mikel Arteta tem o jogador como um encaixe perfeito em seu elenco e estaria disposto a tentar negociar com o jogador ainda em janeiro. Porém, as demandas financeiras do Arsenal impossibilitaram o acordo. A multa do jogador é de 60 milhões de euros e o Arsenal teve outras prioridades no verão.

Enquanto isso, o Bayern de Munique também monitora o jogador, porém esbarra no valor da multa do jogador. O clube também tem demandas financeiras prioritárias, como a renovação de Alphonso Davies, Musiala e Kimmich, o que faria a contratação ser dificultada. Entretanto, segundo jornais alemães, os bávaros estariam planejando negociar Gnabry, Coman e Sané, jogadores que não são mais titulares absolutos.

Nico Williams foi um dos destaques do Athletic de Bilbao na classificação do time na Europa League (Photo by Ander Gillenea/AFP)

O Barcelona também era um dos times que estavam na corrida pelo jogador. Entretanto, a mídia espanhola reportou que o clube desistiu de vez da sua contratação após negativas iniciais. O time espanhol tentava a sua aquisição desde junho e não conseguiu estabelecer um acordo com o atacante basco.

Nico Williams em grande fase no Athletic de Bilbao

Williams terminou a temporada passada com oito gols e 16 assistências. Na atual, o jogador soma nove gols e sete assistências em 36 jogos. Defendendo as cores do clube espanhol, ele já conquistou a Taça da Espanha, na temporada 23/24. Além disso, ele conquistou a Eurocopa com a camisa da Seleção da Espanha. Nico assinou um novo contrato com o Athletico em agosto, mas tem cláusula de rescisão e pode ser transferido.