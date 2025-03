A relação entre Vini Jr e Kylian Mbappé se tornou assunto no Real Madrid nos últimos dias. A imprensa espanhola apontou uma possível ausência de amizade entre os craques para além das quatro linhas, e registrou que os caminhos separados podem estar refletindo no desempenho em campo.

Entretanto, uma comparação com um período vitorioso anterior sustenta a moral em Valdebebas. O jornalista Toni Munar, do "As", relembrou a relação de Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo enquanto atacantes do Real, em era multicampeã no clube.

- O Trio BBC nunca teve essa proximidade. Cristiano, Benzema e Bale não eram amigos fora do campo, e seu relacionamento era muito mais profissional. Eles não eram vistos jantando juntos ou compartilhando momentos nas redes sociais. Isso levou alguns a questionar se a química deles seria suficiente para competir com o MSN (Messi, Suárez e Neymar). Agora, com a chegada de Mbappé ao Real, as comparações são inevitáveis. Embora a ligação com Vinícius ainda seja desconhecida, a experiência com o BBC deixa claro que não é preciso ser amigo para ter sucesso - afirmou o periodista.

À época, quando questionado sobre a amizade além dos gramados, o próprio Cristiano Ronaldo negou proximidade com os companheiros, mas declarou não crer na necessidade de uma grande amizade para a conquista de títulos.

- Eu não preciso convidar Benzema para a minha casa ou levar ele para jantar. O que realmente importa é o que está na beira do campo. Não preciso de beijinhos ou abraços com ele - afirmou o lusitano.

⚪ Vini Jr e Mbappé seguem decisivos no Real

No último jogo do Real Madrid, a "falta de amizade" não deixou a equipe em perigo. Mbappé e Vini Jr foram às redes uma vez cada, no triunfo por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, por La Liga. Agora, o foco volta a ser a Champions, onde os comandados de Carlo Ancelotti defendem vantagem de um gol diante do Atlético de Madrid nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), por uma vaga nas quartas de final da competição continental.