A vitória da Argentina por 5 a 0 sobre a Zâmbia, na La Bombonera, em Buenos Aires, marcou, provavelmente, o último jogo de Lionel Messi pela seleção em solo argentino. Afinal, o jogador já deu indícios de que deve se aposentar da Albiceleste após a Copa do Mundo deste ano. A reação do camisa 10 ao fim da partida desta terça-feira é um grande indicativo desse cenário. Ao apito final, o craque chorou no gramado.

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No amistoso, o último da Argentina antes da Copa, Lionel Messi marcou o segundo gol da Argentina. Antes disso, teve participação direta no primeiro gol, marcado por Julián Álvarez. No total, o ídolo argentino finalizou três vezes, trocou 75 passes, com 84% de aproveitamento, e teve 98 ações com a bola.

Messi em campo pela Argentina em Buenos Aires (Foto: Reprodução)

Desempenho da Argentina na Data Fifa

Na primeira partida desta Data Fifa, também na Bombonera, a equipe de Lionel Scaloni venceu a Mauritânia por 2 a 1.

Liderança isolada, com 38 pontos em 18 jogos, nove a mais que o segundo colocado. Os números confirmam a hegemonia de uma geração que conquistou a Copa América de 2024, a Copa do Mundo de 2022 e a Finalíssima de 2022.

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A sequência recente, porém, gerou algum sinal de alerta. Na vitória por 2 x 1 sobre a Mauritânia, a equipe abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Enzo Fernández e Nico Paz, mas sofreu na etapa final. A Mauritânia, 115ª colocada no ranking da FIFA, finalizou mais vezes, com 11 conclusões contra sete, e chegou ao gol nos acréscimos, com Lefort. O próprio Dibu Martínez admitiu que faltaram intensidade e comprometimento.

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