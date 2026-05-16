Barcelona x Betis: onde assistir, horário e prováveis escalações pela La Liga
Clubes já estão com seus destinos definidos no Campeonato Espanhol
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Campeão antecipado, o Barcelona recebe o Betis pela 37ª rodada da La Liga, neste domingo, às 16h15 (de Brasília), no Camp Nou. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.
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Sem pretensões na competição, o Barcelona irá encarar o jogo com seriedade por ser a despedida do clube diante de seus torcedores, no Camp Nou. O duelo deve marcar a despedida de Lewandowski na Catalunha, uma vez que os culés disputam a última rodada da La Liga contra o Valencia, no Mestalla.
Ficha do jogo
Assim como o Barcelona, o Betis também não possui grandes objetivos, uma vez que ocupa a 5ª colocação e já está classificado para a próxima edição da Champions League. A equipe não tem condições de chegar ao 4º lugar, mas também não pode ser alcançado pelo Celta, que esta na 6ª posição.
Tudo sobre Barcelona x Betis (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Betis
37ª rodada – Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 16h15 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; João Cancelo, Eric García, Ronald Araújo e Gerrard Martin; Pedri e Bernal; Fermin, Gavi e Raphinha; Lewandowski.
🟢⚪ Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Lopez; Bellerin, Natan, Gomez e Rodriguez; Altimira e Roca; Antony, Fidalgo e Ezzalzouli; Bakambu
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