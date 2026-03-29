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Casemiro no Inter Miami? Volante se aproxima de acerto para jogar com Messi nos EUA

Brasileiro busca novos ares na MLS após ciclo no Manchester United

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 29/03/2026
14:25
Real Madrid x Barcelona - Casemiro e Messi
imagem cameraCasemiro marcando Messi em partida válida entre Real Madrid e Barcelona na La Liga 20/21 (Foto: Javier Soriano / AFP)
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O Inter Miami está prestes a ganhar mais um reforço de peso mundial. O volante brasileiro Casemiro, atualmente no Manchester United, está em negociações avançadas para se transferir ao Inter Miami. A movimentação marca o fim de um ciclo de altos e baixos na Premier League e coloca o multicampeão da Champions League ao lado de ninguém menos que Lionel Messi.

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A decisão de Casemiro ocorre em um momento de protagonismo individual. Sob o comando de Michael Carrick no Manchester United, o brasileiro vem sendo peça fundamental no esquema tático, ditando o ritmo do meio-campo e trazendo a experiência necessária para o elenco.

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Mesmo com esse status de titular absoluto e uma proposta de renovação de contrato sobre a mesa, o atual vínculo vence no fim de junho, o ex-são-paulino rejeitou a oferta dos Red Devils. Casemiro encerra sua passagem por Old Trafford com números expressivos: 155 partidas, 24 gols, 13 assistências e dois troféus na bagagem (Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa).

Segundo informações do jornal espanhol "As", o que pesa a favor da MLS não é apenas o projeto esportivo, mas o planejamento familiar. Recentemente, Casemiro adquiriu uma residência em Miami, um sinal claro de que seu futuro já pode estar traçado.

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Se antes eram rivais ferrenhos nos tempos de Real Madrid e Barcelona, Casemiro e Messi agora devem dividir o mesmo vestiário.

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