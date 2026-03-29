Casemiro no Inter Miami? Volante se aproxima de acerto para jogar com Messi nos EUA

O Inter Miami está prestes a ganhar mais um reforço de peso mundial. O volante brasileiro Casemiro, atualmente no Manchester United, está em negociações avançadas para se transferir ao Inter Miami. A movimentação marca o fim de um ciclo de altos e baixos na Premier League e coloca o multicampeão da Champions League ao lado de ninguém menos que Lionel Messi.

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Casemiro corre após marcar gol do Manchester United contra o Chelsea (Foto: Oli Scarff / AFP)

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A decisão de Casemiro ocorre em um momento de protagonismo individual. Sob o comando de Michael Carrick no Manchester United, o brasileiro vem sendo peça fundamental no esquema tático, ditando o ritmo do meio-campo e trazendo a experiência necessária para o elenco.

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Mesmo com esse status de titular absoluto e uma proposta de renovação de contrato sobre a mesa, o atual vínculo vence no fim de junho, o ex-são-paulino rejeitou a oferta dos Red Devils. Casemiro encerra sua passagem por Old Trafford com números expressivos: 155 partidas, 24 gols, 13 assistências e dois troféus na bagagem (Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa).

Segundo informações do jornal espanhol "As", o que pesa a favor da MLS não é apenas o projeto esportivo, mas o planejamento familiar. Recentemente, Casemiro adquiriu uma residência em Miami, um sinal claro de que seu futuro já pode estar traçado.

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Se antes eram rivais ferrenhos nos tempos de Real Madrid e Barcelona, Casemiro e Messi agora devem dividir o mesmo vestiário.