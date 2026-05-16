Veja gols em Internacional x Vasco: Alerrandro amplia o placar

Colorado e Gigante da Colina disputam confronto direto pelo Brasileirão

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 16/05/2026
19:03
Atualizado há 1 minutos
Inter soma 18 pontos no Brasileirão, enquanto Vasco possui 20 (Foto: Divulgação/Internacional)
Internacional recebe o Vasco neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente duas equipes que acabaram de carimbar suas vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os atletas Johan Carbonero e Alerrandro foram os responsáveis por balançar as redes duas vezes na primeira etapa.

Acompanhe os gols em Internacional x Vasco

Como chegam para o duelo?

O Internacional, comandado por Paulo Pezzolano, ocupa a 14ª posição com 18 pontos. A equipe vem de um empate amargo contra o Coritiba e tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma arrancada. Para o duelo, o técnico uruguaio terá que mexer na defesa: Félix Torres e Victor Gabriel cumprem suspensão, abrindo espaço para o experiente Gabriel Mercado e o jovem Juninho. No ataque, a tendência é a volta de Carbonero e Alerrandro.

Já o Vasco, sob a liderança do técnico Renato Gaúcho, que reencontra seu maior rival em Porto Alegre, vive um momento de maior confiança. Na 8ª colocação com 20 pontos, o Cruzmaltino vem de vitória sobre o Athletico-PR e sonha com a zona de Libertadores. Entretanto, Renato terá problemas para montar o time: Adson (controle de carga), Claudio Spinelli (liberado para o nascimento da filha) e Paulo Henrique (lesão) são baixas de última hora.

Prováveis escalações de Internacional x Vasco

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Allex e Alexandro Bernabei; Johan Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Nuno Moreira. Técnico: Renato Gaúcho.

Carbonero foi o responsável por abrir o placar para o Internacional contra o Vasco (Foto: Divulgação/Internacional)
