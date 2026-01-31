Rayan estreia hoje? Veja onde assistir e escalações de Wolverhampton x Bournemouth
Camisa 37 integra a lista de relacionados para partida fora de casa na Premier League
Wolverhampton e Bournemouth se enfrentam neste sábado (31), às 12h (de Brasília), no Molineux Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. O confronto pode marcar a estreia de Rayan, ex-Vasco, pelos Cherries. A exibição terá transmissão no Brasil pela ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Em coletiva antes da partida, o treinador Andoni Iraola foi questionado sobre a possibilidade de Rayan figurar entre os titulares pelo lado visitante. O técnico elogiou as condições físicas do jogador e afirmou que ele treinou normalmente. No entanto, Iraola também alertou para a necessidade de cuidado com o brasileiro, tanto pela adaptação à Premier quanto pelos aspectos táticos.
— Acho que ele poderia começar jogando, sim, mas é uma decisão que preciso tomar. Fisicamente, acho que ele está bem, treinou normalmente, mas também precisamos ter cuidado com ele, já que ele tem 19 anos, está dando um grande salto, uma grande mudança para um país diferente, e quero que ele esteja confiante — iniciou Iraola.
— Vai ser difícil porque, com certeza, ele ainda não sabe muita coisa sobre nós e estamos tentando lhe dar mais informações, mas fisicamente não há problemas com ele e seu raio de ação — finalizou.
Wolves ⚔️ Bournemouth
O Bournemouth ocupa a 13ª posição da Premier nesta temporada, com 30 pontos em 23 rodadas, resultado de sete vitórias, nove empates e sete derrotas, com 38 gols marcados e 43 sofridos. O Wolves, por outro lado, amarga a lanterna da tabela, com apenas oito pontos, fruto de uma vitória, cinco empates e 17 derrotas, só 15 gols anotados e 43 contra.
🟡⚫ Provável escalação do Wolverhampton Wanderers: José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejčí; Rodrigo Gomes, João Gomes, André, Mateus Mané, Hugo Bueno; Hwang Hee-Chan, Tolu Arokodare.
🔴⚫ Provável escalação do Bournemouth: Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Lewis Cook; Álex Jiménez, Eli Junior Kroupi, Amine Adli; Evanilson.
🚨 Banco de reservas: Rayan.
🧍♂️ Árbitro: Michael Oliver; assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring; quarto árbitro: James Bell; VAR: Peter Bankes; assistente de VAR: Marc Perry.
