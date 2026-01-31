Rayan inicia trajetória na Premier League contra crias de Flamengo e Fluminense

Joia do Vasco, Rayan inicia sua trajetória na Premier League com a camisa do Bournemouth diante do Wolverhampton, neste sábado (31). Em seu primeiro jogo, o brasileiro encara uma dupla Fla-Flu formada por João Gomes e André, revelados por Flamengo e Fluminense, respectivamente.

Anunciado no dia 27, Rayan não deve iniciar o duelo na equipe titular, principalmente a grande vitória do Bournemouth sobre o Liverpool por 3 a 2. Na ocasião, os três jogadores de ataque (Álex Jiménez, Evanílson e Adli) marcaram gols e foram decisivos.

No entanto, a expectativa é de que Rayan recebe sua primeira oportunidade e tenha seus primeiros minutos nos gramados ingleses. E contra um adversário que tem talentos individuais fortes, como João Gomes e André, mas que ocupa a lanterna da Premier League e não vê luz no fim do túnel para se salvar.

- Eu acho que ele pode começar. É uma decisão que tenho que tomar. Fisicamente está bem, está treinando normal, mas temos que ser cuidadosos com ele. Ele tem 19 anos, fez uma grande mudança para um país diferente. Quero que ele esteja confiante. Vai ser difícil, pois ele não conhece muitas coisas sobre a gente, estamos tentando dar o máximo de informações, mas ele está pronto - disse Iraola, treinador do Bournemouth sobre a estreia de Rayan.

Desde sua chegada na Inglaterra, Rayan foi muito bem recebido no Bournemouth e participou de todos os treinos sob comando de Iraola. O brasileiro também se surpreendeu com a qualidade do Centro de Treinamento do clube inglês e achou muito melhor em relação ao que tinha visto por vídeos.

Em sua curta trajetória como profissional, Rayan já teve a oportunidade de enfrentar André, em clássicos entre Vasco e Fluminense, em 2024. Na época, o jogador não era titular do Gigante da Colina, e o Cruz-Maltino foi derrotado no 1º turno do Brasileirão, mas venceu no returno da competição.

Por outro lado, João Gomes deixou o Flamengo no início de 2023, justamente no ano em que Rayan ganhou suas primeiras oportunidades como profissional. Dessa forma, o atacante ainda não teve a chance de enfrentar o volante formado no Rubro-Negro.

Polêmica entre Rayan e André em clássico carioca

Em um dos confrontos entre Vasco e Fluminense de 2024, Rayan e André se envolveram em uma polêmica. Durante o jogo realizado no dia dos pais, os jogadores do Cruz-Maltino entraram com os nomes de seus progenitores na camisa.

Em um embate entre a dupla, André foi chamar a atenção de Rayan e o chamou de Valkmar, que é o nome do pai do jovem de 19 anos e que estava estampado na camisa do Vasco. Não se sabe se o volante provocou a promessa do Gigante da Colina de forma proposital ou se não conhecia a joia que se formava.

