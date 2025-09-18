O Real Madrid ganhou uma nova surpresa nesta quinta-feira (18). O time voltou aos treinos após um dia de folga depois da partida contra o Marseille e recebeu uma boa notícia: Endrick voltou com força total aos treinos e pode estar à disposição do clube na próxima rodada de La Liga. O jornal “Marca” repercutiu e afirmou que o jogador é mais um atacante disponível para Xabi Alonso.

Endrick voltou a fazer atividades com o time do Real Madrid e virou uma boa notícia para Xabi Alonso. O brasileiro é mais uma peça para o sistema ofensivo do treinador e pode enfim fazer sua estreia sob o comando do espanhol. O atacante se recuperou de duas graves lesões que o mantiveram longe dos gramados por cerca de cinco meses.

Endrick de volta ao treinamento pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Após o primeiro contratempo – no tendão posterior da coxa direita –, Endrick até chegou a viajar para o Mundial de Clubes, mas não conseguiu atuar um único minuto sequer. Ao retornar a Espanha, sofreu uma recaída em meados de agosto que, até agora, o impediu de estrear na temporada 2025/26, na qual o Real Madrid já disputou cinco partidas.

Endrick em desvantagem entre os atacantes do Real Madrid

Atacante do Real Madrid, Endrick está em desvantagem na luta por um espaço na equipe por conta da recuperação de sua lesão, segundo o jornal “As”. O ex-jogador do Palmeiras não entra em campo desde maio, mas deve retornar aos gramados antes da Data Fifa de outubro.

"Endrick precisa dar um passo à frente se quiser ter um papel relevante no Real Madrid de Xabi Alonso. Ele sabe que arranca em clara desvantagem em relação aos outros atacantes por sua situação. Foram meses de baixa por causa de uma lesão no tendão da coxa direita"

O retorno de Endrick ao Real Madrid faz parte de um plano traçado pelo departamento médico e preparadores físicos do clube. O corpo técnico espera que o centroavante se recupere e esteja em alto nível, e o atacante se comprometeu nas férias a se tratar visando o regresso.

O diário trata a temporada como chave para o desenvolvimento profissional de Endrick, devido ao risco de ter poucos minutos no Real Madrid. Nos três primeiros jogos da La Liga, Gonzalo García — principal adversário do brasileiro — somou apenas 29 minutos. Nesse sentido, o ex-jogador do Palmeiras promete dar ainda mais trabalho para o espanhol visando a Copa do Mundo de 2026.

