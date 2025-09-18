O Barcelona terá um desfalque importante na estreia da Champions League diante do Newcastle, nesta quinta-feira (18). Lamine Yamal não foi relacionado para o jogo em St. James’ Park por conta de um problema físico na região da virilha, que já o tirou das últimas partidas do time catalão. O jovem atacante voltou da seleção espanhola com dores e não conseguiu treinar com o restante do elenco.

Médicos consultados pelo "Marca" apontaram que Lamine sofre um desequilíbrio muscular entre os adutores da coxa e a parede abdominal – quadro que pode evoluir para uma hérnia esportiva. Isso estaria incapacitando a capacidade competitiva do jogador espanhol. Devido a isso, o Barcelona escolheu um tratamento conservador, apostando em fisioterapia e reforço muscular em vez de cirurgia, o que deixaria Yamal fora dos mais gramados por mais tempos.

Segundo o jornal “Marca”, Yamal fez apenas trabalhos leves na academia nesta semana e segue sob acompanhamento médico. A expectativa é que ele só retorne gradualmente para evitar complicações e uma possível cirurgia.

Lamine Yamal no chão durante jogo entre Levante e Barcelona, pela La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

Hansi Flick atribuiu a lesão de Yamal a convocação para Espanha

O caso gerou irritação interna no clube. Hansi Flick criticou publicamente a seleção espanhola pelo excesso de minutos dado ao jogador durante a última Data Fifa. Mesmo lesionado, Yamal atuou por 79 e 73 minutos nas vitórias sobre Bulgária e Turquia.

– É uma pena. Ele já foi para a seleção com dores, tomou analgésicos e jogou. Isso não é cuidar dos jogadores – afirmou o treinador.

O presidente Joan Laporta também defendeu a posição do técnico e disse que Flick “está absolutamente certo” ao cobrar mais cuidado com jovens talentos. No Barcelona, a preocupação é evitar que o desgaste atrapalhe a evolução física e técnica de uma das maiores promessas formadas em La Masia.

Sem o jovem ponta, a tendência é que Raphinha assuma a posição no time titular. O brasileiro, que vinha sendo utilizado na esquerda e no meio-campo, deve ser deslocado para a direita, mantendo o esquema ofensivo de Flick.

