menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Entenda por que Yamal não jogará contra Newcastle na Champions League

Jogador está fazendo tratamento conservador de lesão

Lamine Yamal, comandado por Hansi Flick no Barcelona (Foto: Josep Lago / AFP)
imagem cameraLamine Yamal, comandado por Hansi Flick no Barcelona (Foto: Josep Lago / AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/09/2025
16:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona terá um desfalque importante na estreia da Champions League diante do Newcastle, nesta quinta-feira (18). Lamine Yamal não foi relacionado para o jogo em St. James’ Park por conta de um problema físico na região da virilha, que já o tirou das últimas partidas do time catalão. O jovem atacante voltou da seleção espanhola com dores e não conseguiu treinar com o restante do elenco.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Médicos consultados pelo "Marca" apontaram que Lamine sofre um desequilíbrio muscular entre os adutores da coxa e a parede abdominal – quadro que pode evoluir para uma hérnia esportiva. Isso estaria incapacitando a capacidade competitiva do jogador espanhol. Devido a isso, o Barcelona escolheu um tratamento conservador, apostando em fisioterapia e reforço muscular em vez de cirurgia, o que deixaria Yamal fora dos mais gramados por mais tempos.

continua após a publicidade

Segundo o jornal “Marca”, Yamal fez apenas trabalhos leves na academia nesta semana e segue sob acompanhamento médico. A expectativa é que ele só retorne gradualmente para evitar complicações e uma possível cirurgia.

Lamine Yamal no chão durante jogo entre Levante e Barcelona, pela La Liga
Lamine Yamal no chão durante jogo entre Levante e Barcelona, pela La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

Hansi Flick atribuiu a lesão de Yamal a convocação para Espanha

O caso gerou irritação interna no clube. Hansi Flick criticou publicamente a seleção espanhola pelo excesso de minutos dado ao jogador durante a última Data Fifa. Mesmo lesionado, Yamal atuou por 79 e 73 minutos nas vitórias sobre Bulgária e Turquia.

continua após a publicidade

– É uma pena. Ele já foi para a seleção com dores, tomou analgésicos e jogou. Isso não é cuidar dos jogadores – afirmou o treinador.

O presidente Joan Laporta também defendeu a posição do técnico e disse que Flick “está absolutamente certo” ao cobrar mais cuidado com jovens talentos. No Barcelona, a preocupação é evitar que o desgaste atrapalhe a evolução física e técnica de uma das maiores promessas formadas em La Masia.

Sem o jovem ponta, a tendência é que Raphinha assuma a posição no time titular. O brasileiro, que vinha sendo utilizado na esquerda e no meio-campo, deve ser deslocado para a direita, mantendo o esquema ofensivo de Flick.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias