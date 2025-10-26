Mesmo lesionado e fora de opção no jogo deste domingo (26) entre Real Madrid e Barcelona, o atacante Raphinha estará presente no El Clásico, válido pela décima rodada de La Liga. O brasileiro resolveu viajar por conta própria em avião particular fretado para prestigiar os companheiros do clube catalão. A informação foi divulgada pela "ESPN".

Raphinha inicialmente ficou em Barcelona para continuar o tratamento da lesão muscular na coxa direita e, posteriormente, fretou um avião e rumou à capital espanhola. O atacante brasileiro será desfalque importante no clássico contra o Real Madrid.

Apesar de não poder entrar em campo, o jogador quer estar perto do grupo no primeiro El Clásico de 2025/26. Para o duelo mais importante da temporada do Barcelona neste início de temporada, Raphinha estava em fase de, pelo menos, estar entre os reservas. Porém, sentiu novo desconforto muscular durante a semana e desfalcará a equipe mais uma vez.

Sem atuar por La Liga, houve chances do brasileiro entrar em campo contra o Olympiacos, pela Champions League, no entanto, não recebeu liberação do departamento médico para ficar à disposição do técnico Hansi Flick. Raphinha está ausente desde 25 de setembro, quando saiu machucado no segundo tempo da partida diante do Real Oviedo.

Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Desfalques do Barcelona para o El Clásico

Além de Raphinha, o goleiro Joan García passará por uma artroscopia e ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas. A dupla se une aos meias Gavi e Dani Olmo e ao atacante Robert Lewandowski, que estão em processo de recuperação de lesões. Jules Koundé preocupou a comissão técnica do Barcelona, ao ficar de fora dos dois últimos treinamentos, porém, foi apenas devido a uma pancada, o que não o impedira de atuar no El Clásico.

