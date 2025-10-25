Real Madrid x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estadio Santiago Bernabeu, em Madri (ESP), e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
O "El Clasico" deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.
A equipe de Xabi Alonso, em fase quase perfeita com 11 vitórias em 12 jogos, entra em campo motivada pela vingança, já que perdeu os quatro duelos contra o rival na temporada passada, incluindo uma humilhante goleada de 4-0 no Bernabéu.
O Barcelona, de Hansi Flick, que tem o melhor ataque da competição e vem de uma goleada na Champions League, tenta manter essa dominância recente, mas chega ao clássico precisando superar vulnerabilidades defensivas e desfalques importantes no setor ofensivo.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Barcelona
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Santiago Bernabeu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+
🟨 Arbitragem: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):
Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran Torres
