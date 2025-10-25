menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Real Madrid x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido por La Liga

Avatar
Lance!
Madri (ESP)
Dia 25/10/2025
10:00
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estadio Santiago Bernabeu, em Madri (ESP), e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
10ª rodada
La Liga
Data e Hora
Domingo, 26 de outubro, às 12h15 (de Brasília)
Local
Estadio Santiago Bernabeu, em Madri (ESP)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O "El Clasico" deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.

continua após a publicidade

A equipe de Xabi Alonso, em fase quase perfeita com 11 vitórias em 12 jogos, entra em campo motivada pela vingança, já que perdeu os quatro duelos contra o rival na temporada passada, incluindo uma humilhante goleada de 4-0 no Bernabéu.

O Barcelona, de Hansi Flick, que tem o melhor ataque da competição e vem de uma goleada na Champions League, tenta manter essa dominância recente, mas chega ao clássico precisando superar vulnerabilidades defensivas e desfalques importantes no setor ofensivo.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Barcelona
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Santiago Bernabeu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+
🟨 Arbitragem: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):
Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran Torres

➡️Barcelona não buscará reforços para suprir ausência de astro, diz jornal

Real Madrid e Barcelona se enfrentam no El Clásico (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Real Madrid e Barcelona se enfrentam no El Clásico (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias