imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astros de Real Madrid e Barcelona desfalcam em clássico; veja provável escalação

El Clásico acontece neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/10/2025
06:15
Vini Jr e Lamine Yamal fazem duelo no confronto entre Real Madrid e Barcelona
imagem cameraVini Jr e Lamine Yamal fazem duelo no confronto entre Real Madrid e Barcelona (Fotos: Thomas Coex e Manaure Quintero/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga. Apesar da grande expectativa pelo El Clásico, ambos os times têm baixas importantes em seus elencos, ou seja, muitos craques não poderão entrar em campo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No lado do Barça, Raphinha e Lewandowski foram os últimos desfalques confirmados para o clássico. O brasileiro sentiu novos desconfortos musculares e não se sentiu bem no treinamento de quinta-feira (23), e a expectativa é que Ferran Torres seja o substituto. Além da dupla, Joan García, Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo também estão fora de ação.

Contudo, a boa notícia é a presença de Lamine Yamal, que veio de boa atuação contra o Olympiacos na Champions League e não deu mais indícios de lesão desde o jogo contra o Sevilla. A ideia é que Hansi Flick mantenha a formação do último jogo, com exceção de Frenkie de Jong no lugar de Marc Casadó, e Ferran Torres em Dro Fernández.

Para os Merengues, Dani Carvajal é dúvida pensando em El Clásico, mas está em processo de retornar aos treinos. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy serão baixas mais prolongadas e dificilmente estarão à disposição para enfrentar o Barcelona.

Por outro lado, Kylian Mbappé e Mastantuono, que sofreram lesão na Data Fifa, já vêm atuando de forma regular nos últimos compromissos do Real Madrid. Ao lado da dupla, Vini Jr deve entrar no time inicial. No meio-campo, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham montam o trio, enquanto Valverde seguirá improvisado na lateral-direita.

Bellingham e Fermín comemoram gols por Real Madrid e Barcelona na Champions League
Bellingham e Fermín comemoram gols por Real Madrid e Barcelona na Champions League (Fotos: Thomas Coex e Manaure Quintero/AFP)

Provável escalação de Real Madrid x Barcelona

Courtois; Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio e Carreras; Tchouaméni, Bellingham e Arda Güler; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr.

Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí e Baldé; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Marcus Rashford.

Como chegam as equipes para o El Clásico?

O El Clásico deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.

O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.

Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os Merengues do técnico Xabi Alonso não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

