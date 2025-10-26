Bayern iguala recorde de Milan histórico após vitória na Bundesliga

O Bayern de Munique igualou um recorde de 23 anos do Milan após vencer o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, fora de casa, pela oitava rodada da Bundesliga. Em 1992/93, período mágico dos Rossoneros, o time italiano foi o primeiro entre as cinco grandes ligas europeias a vencer as 13 primeiras partidas da temporada. A informação é da "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol.

A vitória deste final de semana, com gols de Kimmich, Guerreiro e do garoto Lennart Karl, manteve o Bayern na liderança do Campeonato Alemão, com 24 pontos, cinco a frente do vice-líder RB Leipzig. Para bater a marca do Milan, o clube alemão precisa triunfar no próximo duelo contra o Colônia, na quarta-feira (29), pela segunda rodada da Copa da Alemanha.

Os Bávaros começaram a temporada vencendo o Stuttgart por 2 a 1 para conquistar a Supercopa da Alemanha. Na Copa da Alemanha, ainda no fim de agosto, o modesto Wehen Wiesbaden, da terceira divisão, quase atrapalhou a campanha perfeita do Bayern, mas um gol de Harry Kane aos 49 do segundo tempo garantiu a vitória por 3 a 2.

Melhor largada do continente chama atenção pela quantidade de gols

Harry Kane comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Frankfurt, pela Bundesliga (Foto: Daniel Roland/AFP)

A sequência de vitórias que fez o Bayern de Munique igualar o recorde do Milan também impressiona pelo caminhão de gols. O time alemão não apenas venceu seus oito jogos como conseguiu seis triunfos por três ou mais gols de vantagem. Somando todas as competições, os Bávaros marcaram 47 gols em 13 partidas, média de 3,6 por jogo. Com apenas nove sofridos, o saldo é de 38 gols.

E o poder ofensivo do Bayern é graças ao artilheiro Harry Kane, que tem sido fundamental nas campanhas na Bundesliga e na Champions. Na competição europeia, o inglês marcou em todos os jogos, com destaque ao duelo contra o Chelsea, na qual foi decisivo com dois gols, na vitória por 3 a 1. Até mesmo quando saiu de posição, para jogar de armador, teve grande atuação e balançou as redes também duas vezes.

Com pouco mais de dois meses de temporada, Kane já tem quase a metade de gols das suas melhores campanhas por clubes. Em 2023/24, quando chegou ao Bayern, o centrovante fez 44 gols em 45 jogos, e na temporada seguinte terminou com 41 em 51 partidas. Seu recorde no Tottenham foi de 41 gols em 48 jogos, na temporada 2017/18.

