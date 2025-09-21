menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Raphinha vai jogar? Barcelona divulga escalação para duelo contra Getafe

Atacante brasileiro será titular no confronto

Raphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)
imagem cameraRaphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/09/2025
15:18
  Mais Notícias

Neste domingo (21), o Barcelona enfrenta o Getafe pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Para o confronto, Hansi Flick já definiu a equipe titular e vai com força máxima entre os jogadores disponíveis, buscando encostar ainda mais no líder Real Madrid. Com isso, o brasileiro Raphinha será titular no ataque da equipe blaugrana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔵🔴 Com Raphinha titular, veja a escalação do Barcelona

A equipe comandada por Hansi Flick mantém a meta de reduzir a distância para o líder Real Madrid, mas tem desfalques importantes e não contará com Yamal, Baldé, Gavi e Cubarsí. No lugar dos jogadores, entram Ferran Torres, Gerard Martín e Eric García.

continua após a publicidade

⚽ GOL: Joan Garcia
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Eric García
⚽ ZAG: Christensen
⚽ LTE: Gerard Martín
⚽ MEI: Pedri
⚽ MEI: Frenkie de Jong
⚽ MEI: Dani Olmo
⚽ ATA: Raphinha
⚽ ATA: Ferran Torres
⚽ ATA: Lewandowski

Os desfalques que mais chamam atenção são Alejandro Baldé, Gavi e, principalmente, Lamine Yamal, que seguem fora por lesão. Já o zagueiro Pau Cubarsí, substituído contra o Newcastle na Champions League por desconforto no joelho, foi incluído na convocação.

continua após a publicidade

Lamine Yamal, lesionado, segue fora

Lamine Yamal não entra em campo desde os compromissos com a seleção espanhola na Data Fifa. Naquela ocasião, a joia de 18 anos voltou com um problema físico na região da virilha e não conseguiu treinar com o restante do elenco. Essas dores o tirou das últimas duas partidas do Barcelona: Valencia, Newcastle e, agora, o Getafe.

Médicos consultados pelo "Marca" apontaram que Lamine sofre um desequilíbrio muscular entre os adutores da coxa e a parede abdominal – quadro que pode evoluir para uma hérnia esportiva. Isso estaria incapacitando a capacidade competitiva do jogador espanhol. Devido a isso, o Barcelona escolheu um tratamento conservador, apostando em fisioterapia e reforço muscular em vez de cirurgia, o que deixaria Yamal fora dos mais gramados por mais tempos.

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como
Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação)

O caso gerou irritação interna no clube. Hansi Flick criticou publicamente a seleção espanhola pelo excesso de minutos dado ao jogador durante a última Data Fifa. Mesmo lesionado, Yamal atuou por 79 e 73 minutos nas vitórias sobre Bulgária e Turquia.

– É uma pena. Ele já foi para a seleção com dores, tomou analgésicos e jogou. Isso não é cuidar dos jogadores – afirmou o treinador.

O presidente Joan Laporta também defendeu a posição do técnico e disse que Flick “está absolutamente certo” ao cobrar mais cuidado com jovens talentos. No Barcelona, a preocupação é evitar que o desgaste atrapalhe a evolução física e técnica de uma das maiores promessas formadas em La Masia.

Sem o jovem ponta, a tendência é que Raphinha assuma a posição no time titular. O brasileiro, que vinha sendo utilizado na esquerda e no meio-campo, deve ser deslocado para a direita, mantendo o esquema ofensivo de Flick.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre

