Neste domingo (21), o Barcelona enfrenta o Getafe pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Para o confronto, Hansi Flick já definiu a equipe titular e vai com força máxima entre os jogadores disponíveis, buscando encostar ainda mais no líder Real Madrid. Com isso, o brasileiro Raphinha será titular no ataque da equipe blaugrana.
🔵🔴 Com Raphinha titular, veja a escalação do Barcelona
A equipe comandada por Hansi Flick mantém a meta de reduzir a distância para o líder Real Madrid, mas tem desfalques importantes e não contará com Yamal, Baldé, Gavi e Cubarsí. No lugar dos jogadores, entram Ferran Torres, Gerard Martín e Eric García.
⚽ GOL: Joan Garcia
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Eric García
⚽ ZAG: Christensen
⚽ LTE: Gerard Martín
⚽ MEI: Pedri
⚽ MEI: Frenkie de Jong
⚽ MEI: Dani Olmo
⚽ ATA: Raphinha
⚽ ATA: Ferran Torres
⚽ ATA: Lewandowski
Os desfalques que mais chamam atenção são Alejandro Baldé, Gavi e, principalmente, Lamine Yamal, que seguem fora por lesão. Já o zagueiro Pau Cubarsí, substituído contra o Newcastle na Champions League por desconforto no joelho, foi incluído na convocação.
Lamine Yamal, lesionado, segue fora
Lamine Yamal não entra em campo desde os compromissos com a seleção espanhola na Data Fifa. Naquela ocasião, a joia de 18 anos voltou com um problema físico na região da virilha e não conseguiu treinar com o restante do elenco. Essas dores o tirou das últimas duas partidas do Barcelona: Valencia, Newcastle e, agora, o Getafe.
Médicos consultados pelo "Marca" apontaram que Lamine sofre um desequilíbrio muscular entre os adutores da coxa e a parede abdominal – quadro que pode evoluir para uma hérnia esportiva. Isso estaria incapacitando a capacidade competitiva do jogador espanhol. Devido a isso, o Barcelona escolheu um tratamento conservador, apostando em fisioterapia e reforço muscular em vez de cirurgia, o que deixaria Yamal fora dos mais gramados por mais tempos.
O caso gerou irritação interna no clube. Hansi Flick criticou publicamente a seleção espanhola pelo excesso de minutos dado ao jogador durante a última Data Fifa. Mesmo lesionado, Yamal atuou por 79 e 73 minutos nas vitórias sobre Bulgária e Turquia.
– É uma pena. Ele já foi para a seleção com dores, tomou analgésicos e jogou. Isso não é cuidar dos jogadores – afirmou o treinador.
O presidente Joan Laporta também defendeu a posição do técnico e disse que Flick “está absolutamente certo” ao cobrar mais cuidado com jovens talentos. No Barcelona, a preocupação é evitar que o desgaste atrapalhe a evolução física e técnica de uma das maiores promessas formadas em La Masia.
Sem o jovem ponta, a tendência é que Raphinha assuma a posição no time titular. O brasileiro, que vinha sendo utilizado na esquerda e no meio-campo, deve ser deslocado para a direita, mantendo o esquema ofensivo de Flick.
