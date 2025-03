Com Al-Hilal e Al-Nassr entre os favoritos ao título, a Champions League da Ásia chegou a sua fase de quartas de final, quando apenas 8 equipes seguem vivas na briga pelo troféu mais disputado entre os clubes asiáticos. A entidade divulgou, nesta segunda-feira (17), o caminho dos clubes até o título continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partir desta edição, todos os confrontos serão disputados em jogo único, entre os dias 25 de abril e 3 de maio. As quartas de final estão agendados entre 25 e 27 de abril, e as semifinais marcadas para 29 e 30 de abril. A final acontecerá em 3 de maio, com todas as partidas sediadas em Jidá.

continua após a publicidade

O destaque das quartas de final fica por conta dos três gigantes sauditas: Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que enfrentará o Yokohama Marinos, do Japão. O Al-Ahli, de Roberto Firmino, terá como adversário o Buriram United, da Tailândia. Por fim, o Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, encara o Gwangju, da Coreia do Sul.

➡️ Sorteio da Libertadores: saiba onde assistir ao vivo

Classificados para as quartas da Champions da Ásia

Al-Nassr (Arábia Saudita)

Al-Ahli (Arábia Saudita)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Al-Sadd (Catar)

Gwangju (Coreia do Sul)

Buriram United (Tailândia)

Kawasaki Frontale (Japão)

Yokohama Marinos (Japão)

Confrontos das quartas da Champions da Ásia

Al-Hilal x Gwangju

Al-Ahli x Buriram United

Yokohama Marinos x Al-Nassr

Kawasaki Frontale x Al-Sadd