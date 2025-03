O Barcelona veceu o Benfica por 3 a 1 nesta terça-feira (11), em partida válida pelo jogo de volta da Champions League. Com o resultado, o Barça garante vaga nas quartas de final da competição. Os gols do jogo foram marcados por Raphinha - duas vezes - e Yamal, para os donos da casa. Do lado português, quem balançou a rede foi Otamendi.

Como foi o jogo do Barcelona?

O início do jogo foi reflexo do que é a temporada do Barcelona. O time começou avassalador e colocando muita pressão no adversário. Foi dessa forma que após linda jogada de Yamal, Raphinha aproveitou o chute mascado do espanhol e abriu o placar. Mas o time catalão cedeu o empate logo depois. Otamendi marcou de cabeça. Não demorou muito para o Barça voltar a pressionar e assumir a frente do placar novamente, dessa vez com uma pintura de Lamine Yamal.

O time continuou pressionando e buscando ampliar o placar, sem dar tempo de respiro para o Benfica. No final do primeiro tempo, Raphinha marcou seu segundo gol do jogo e fechou o placar. Depois disso, o time de Hansi Flick apenas administrou o placar que garantiu a classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 3x1 Benfica

Jogo de volta - Oitavas de finais - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha (ESP);

⚽ Gols: Raphinha (2x) e Yamal (BAR); Otamendi (BEN)

🟨 Cartões amarelos: António Silva (BEN)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Araújo, Otamendi, Silva, Carreras; Kokcu, Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Araújo, I. Martínez e Balde; Pedri, De Jong e Olmo; Yamal, Raphinha e Lewandowski.