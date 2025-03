Messi é cortado de convocação da Argentina e não encara o Brasil

Lionel Messi foi cortado da lista de convocados da Argentina por Scaloni e não encara Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Segundo o "Olé", o craque sofreu uma lesão muscular no último domingo (16), na vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Atlanta United.

Embora tenha marcado um gol e atuado durante os 90 minutos no fim de semana, Lionel Messi foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da perna direita. O atleta passou por uma ressonância magnética, na manhã desta segunda-feira (17).

Apesar da lesão ser tratada como pequena, Scaloni optou por preservar Messi dentre os convocados oficiais da Argentina. Além de ser uma baixa para a Albiceleste, o atleta também ficou desapontado, uma vez que não atua em seu país desde o dia 19 de novembro, quando sua seleção venceu o Peru, na Bombonera.

Aos 19 minutos do segundo tempo do jogo contra o Atlanta United, o camisa 10 driblou um adversário e finalizou para defesa de Guzan. Na sequência, o jogador fez cara de dor, mas seguiu em campo entendendo que suas dores não eram graves.

Argentina x Brasil sem Messi e Neymar

No dia 25 de março, a Argentina recebe o Brasil no Monumental de Núñez em um confronto muito aguardado pelo duelo entre Messi e Neymar. No entanto, os dois astros internacionais foram cortados das listas de suas seleções por conta de lesões e não defenderão seus países.