Raphinha repete números de Vini Jr em comparação de ‘melhores do mundo’

Logo na primeira metade da temporada, Raphinha vem demonstrando porque brigará pelas principais premiações individuais do futebol. Em alta e decisivo pelo Barcelona, o atacante está próximo de superar, em números, a temporada 2023/24 de Vini Jr, protagonista nas conquistas do Real Madrid e eleito melhor jogador do mundo no Fifa The Best.

Na atual temporada, o jogador do Barcelona já chegou aos 22 gols e nove assistências em 30 jogos pelo clube catalão. Em 39 jogos com a camisa blanca, o camisa 7 marcou 22 vezes e deu o mesmo número de passes para definição.

A chegada de Hansi Flick ao Barcelona, no verão europeu, fez muito bem ao camisa 11. Jogando em uma função diferente, deixando a ponta-direita para fazer um jogo mais central e de espaços, Raphinha superou a primeira metade de ano apagada que fez e assumiu um protagonismo surpreendente na equipe blaugrana em 2024-25.

Raphinha, que ganhou até oportunidades com a braçadeira de capitão, contribuiu diretamente para uma campanha positiva da equipe, que mesmo perdendo o fôlego entre novembro e dezembro, está a sete pontos do líder Real Madrid, e foi recém-campeão da Supercopa da Espanha contra o mesmo rival.

Raphinha pelo Barcelona em 2024/25 🆚 Vinícius Júnior pelo Real Madrid em 2023/24:

Jogos: 30 x 39

Gols: 22 x 24

Assistências: 9 x 9

Minutos para participar de gol: 80 x 93

Grandes chances criadas: 25 x 15

Passes decisivos: 91 x 57

Finalizações no gol: 44 x 58

Dribles certos: 49 x 112

Duelos ganhos: 124 x 219

Faltas sofridas: 34 x 75

Pênaltis sofridos: 2 x 1

Nota Sofascore: 8.04 x 7.47

