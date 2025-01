Ex-Chelsea e campeão da Champions entra para o exército e faz treino na Amazônia

Campeão da Champions League pelo Chelsea em 2012, Florent Malouda surpreendeu ao anunciar uma nova atividade em suas redes sociais. Além de já ter defendido a seleção francesa, agora o ex-jogador anunciou que ingressou como soldado na reserva da Legião Estrangeira do exército francês aos 44 anos.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Juventus anuncia contratação de atacante da seleção da França

Para ingressar no centro de treinamentos, Malouda, que é natural da Guiana Francesa realizou o curso, e precisou passar por um treinamento "extremo" de forma física e mental na Amazônia, em condições extremas com atividades de habilidade e resistência.

- Ao passar pela Amazônia em meu território natal, pude acompanhar uma iniciação durante curso do 3º Regimento de Infantaria Estrangeira no Centro de Treinamento Floresta Equatorial. Obrigado por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante das adversidades, que são essenciais no esporte de alto nível - escreveu Malouda.

continua após a publicidade

Tal regimento de elite de infantaria descreve a reserva cidadã como "um sistema que permite que civis (frequentemente reconhecidos em suas áreas) façam uma contribuição voluntária para promover os valores e missões da instituição militar, sem serem militares".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- O 3REI dá as boas-vindas a Florent Malouda em sua reserva cidadã, como oficial. Após uma carreira excepcional no futebol internacional, ele deseja compartilhar e transmitir os valores de comprometimento com a juventude guianense ao lado dos legionários - destacou o regimento.

Malouda conquistou a Champions League de 2012 com o Chelsea, teve passagens pelo Lyon e foi vice-campeão mundial em 2006 pela França. Em 2011, disse que gostaria de jogar no Brasil em algum momento.