Hoje principal astro do Barcelona, Raphinha terminou a última temporada em baixa sob comando de Xavi Hernández. O técnico queria, inclusive, trocá-lo pelo atacante espanhol Nico Williams, um dos destaques da Espanha no título da Eurocopa 2024. As especulações levaram o influenciador David Suarez a personalizar uma camisa da equipe catalã com o nome do atleta do Athletic Bilbao e o número 11, usado pelo brasileiro. Antes do início de 2024/25, também circularam outras imagens de uniformes com tal combinação nas redes sociais.

Na época, o meia-atacante da Seleção riu ironicamente da situação em comentário no post de Suarez. Posteriormente, em outubro, revelou que ficou chateado com a atitude do influencer.

- Já comentei no Instagram sobre a piada de mau gosto sobre a camisa do Nico e a minha. As pessoas deveriam respeitar os jogadores do clube. Ele coloca o nome e o número que quiser na camisa, mas isso não influenciou no meu início. Mas estou motivado, tenho dois anos de contrato - afirmou.

Passando por momento financeiro delicado, o Barcelona não conseguiu acertar a contratação de Nico Williams, de apenas 22 anos. A alta pedida do Bilbao fez o Barça recuar, enquanto o ótimo início de temporada de Raphinha e companhia sacramentou a desistência do gigante espanhol.

O desempenho do brasileiro mudou radicalmente sob comando do técnico alemão Hansi Flick. Com Xavi, Raphinha raramente completava 90 minutos em campo. Após a chegada do novo treinador, o meia-atacante ganhou muito crédito, virou titular absoluto, passou a vestir a braçadeira de capitão com frequência e faz uma temporada digna de melhor do mundo.

Nico Williams, por outro lado, vive momento mais discreto. Apesar da boa campanha do Bilbao, quarto colocado em La Liga, o jovem não tem se destacado tanto individualmente. O espanhol ainda mostra qualidade para driblar, além de muita velocidade, mas não tem conseguido converter as boas características em gols e assistências.

Raphinha comentou post de influenciador durante a pré-temporada (Foto: Reprodução / Instagram)

Raphinha x Nico Williams na temporada

Raphinha vs Nico Williams por clubes em 2024/25:

Jogos: 30 x 28

Gols: 22 x 3

Assistências: 9 x 5

Minutos para participar de gol: 80 x 244

Grandes chances criadas: 25 x 6

Grandes chances perdidas: 19 x 3

Passes decisivos: 91 x 44

Finalizações no gol: 44 x 19

Dribles certos: 49 x 74

Toques na grande área adversária: 179 x 120

Faltas sofridas: 34 x 37

Pênaltis sofridos: 2 x 0

Nota Sofascore: 8.04 x 6.87

