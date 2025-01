Eleito o MVP (Most Valuable Player - Jogador mais valioso) da final da Supercopa da Espanha, o atacante Raphinha, do Barcelona, quebrou uma marca pessoal de gols na Europa. Com dois gols anotados na vitória por 5 a 2 sobre o Real Madrid, o brasileiro chegou a 19 gols em uma só temporada.

➡️Em atuação histórica de Raphinha, Barcelona goleia o Real e é campeão da Supercopa

Com esse feito, Raphinha vive a melhor temporada no futebol europeu. Até então, sua melhor temporada em termos de número tinha sido a de 2017/2018, com a camisa do Vitória de Guimarães, de Portugal. Ao todo, o atacante marcou 18 vezes e deu cinco assistências.

O jogador precisou de 47 partidas para chegar a 18 gols marcados. Já no Barcelona, na atual temporada, Raphinha soma 19 gols em 27 jogos disputados.

O número, inclusive, pode aumentar, visto que o clube ainda tem 19 duelos pelo Campeonato Espanhol e mais outros confrontos por copas disputadas em território nacional e continental até o fim da temporada 2024/25.

Além de ter quebrado seu recorde individual de gols no futebol europeu, Raphinha também ampliou seu número em participação em gols. Agora são 28 participações diretas em 27 jogos.

Real Madrid 2x5 Barcelona: como foi o jogo?

Quem esperava uma decisão estudada e com poucas chances de gol foi surpreendido com a postura de ambas as equipes na Arábia Saudita. Aos quatro minutos, Kylian Mbappé arrancou do campo de defesa, e em ótima jogada individual, chegou até a grande área e finalizou para abrir o placar.

Após o susto no contra-ataque, o time de Hansi Flick reforçou a marcação no meio de campo e passou a controlar as ações de jogo, mesmo atrás no placar.

A partir daí, a goleada blaugrana foi construída de forma quase natural. Aos 22', Yamal arrancou pelo lado esquerdo e finalizou com maestria ao gol defendido por Courtois, empatando o jogo.

Minutos depois, após pênalti cometido por Camavinga, Robert Lewandowski colocou o Barcelona na frente do placar, e quase no lance seguinte, Raphinha, de cabeça, fez mais um e deu tranquilidade ao time catalão.

Em campo, apenas um time jogava. O Barcelona encerrou o primeiro tempo com 66% de posse de bola e 13 finalizações ao gol defendido por Courtois.

Nos minutos finais da primeira etapa, aproveitando buracos no lado direito defendido por Lucas Vázquez, Raphinha arrancou prela esquerda e passou para Balde, que infiltrou e transformou o placar em goleada.

Na segunda etapa, a péssima atuação defensiva dos Blancos ganharia mais um capítulo: aos 3', Raphinha se aproveitou de outro espaço no lado direito, deu um belo drible em Tchouaméni e marcou seu segundo gol na partida.

O 5 a 1 no placar era justo, afinal, apenas o Barcelona demonstrava intensidade em campo. Entre os astros do Real Madrid, o único a aparecer no resultado até então tinha sido Mbappé, no início de jogo.

Porém, a expulsão de Szczęsny aos 11' do segundo tempo, ameaçou recolocar o time de Carlo Ancelotti na partida. O polonês fez falta em Mbappé na situação de último homem e foi mandado embora mais cedo pelo árbitro Gil Manzano.

Na cobrança da falta, Rodrygo diminuiu o placar em um chute no canto defendido pelo ainda frio goleiro Inaki Pena.

Mesmo com um jogador a mais, o Real Madrid viveu as consequências de uma péssima noite de seus craques. Vini Jr. e Bellingham tiveram atuações apagadas e sequer levaram perigo à defesa blaugrana partida. Nos minutos finais, a postura merengue foi de ocupar o campo adversário, porém, sem sucesso.

O resultado, além de colocar a 15ª taça de Supercopa da Espanha na sala de troféus do Barcelona, ainda escancara um contraste entre as equipes nesta temporada. Somados os placares dos dois clássicos em 2024-25, o placar agregado é de 9 a 2 para a equipe liderada por Hansi Flick.