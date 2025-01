Ancelotti manda recado ao elenco do Real Madrid após goleada para o Barcelona

O Real Madrid foi goleado pelo Barcelona por 5 a 2 e perdeu o título da Supercopa da Espanha, neste domingo (12). O resultado frustrante para o lado merengue escancarou grande desorganização defensiva e dificuldade para criar em meio à marcação da equipe rival. Carlo Ancelotti, treinador dos Blancos, avaliou a atuação da equipe como "muito triste", mas pregou a necessidade de olhar para frente na temporada.

–Foi uma noite ruim, estamos tristes como todos os nossos torcedores. É uma decepção, não devemos esconder, mas isso é futebol, às vezes você é capaz de vencer e às vezes você tem que aprender com a derrota. Só temos que olhar para frente.

Na opinião do comandante italiano, a péssima noite defensiva da equipe, principalmente na primeira etapa, foi uma das principais razões para o resultado. Ele foi enfático e mandou um recado ao elenco: não se pode perder jogos desta forma.

–Defendemos mal, isso nos prejudicou no jogo. Eles encontraram os gols de forma simples, nós não defendemos bem na pressão alta ou no bloco baixo. Eu tinha dito que, primeiramente, tínhamos que tentar jogar futebol, porque no primeiro tempo não fizemos isso. Tentamos muitas bolas longas, mas não era essa a ideia. Podemos perder jogos, mas não da forma como jogamos na primeira parte.

Vini Jr lamenta goleada sofrida pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Real Madrid 2x5 Barcelona: como foi o jogo?

Quem esperava uma decisão estudada e com poucas chances de gol foi surpreendido com a postura de ambas as equipes na Arábia Saudita. Aos quatro minutos, Kylian Mbappé arrancou do campo de defesa, e em ótima jogada individual, chegou até a grande área e finalizou para abrir o placar. Após o susto no contra-ataque, o time de Hansi Flick reforçou a marcação no meio de campo e passou a controlar as ações de jogo, mesmo atrás no placar.

A partir daí, a goleada blaugrana foi construída de forma quase natural. Aos 22', Yamal arrancou pelo lado esquerdo e finalizou com maestria ao gol defendido por Courtois, empatando o jogo. Minutos depois, após pênalti cometido por Camavinga, Robert Lewandowski colocou o Barcelona na frente do placar, e quase no lance seguinte, Raphinha, de cabeça, fez mais um e deu tranquilidade ao time catalão.

Em campo, apenas um time jogava. O Barcelona encerrou o primeiro tempo com 66% de posse de bola e 13 finalizações ao gol defendido por Courtois. Nos minutos finais da primeira etapa, aproveitando buracos no lado direito defendido por Lucas Vázquez, Raphinha arrancou prela esquerda e passou para Balde, que infiltrou e transformou o placar em goleada.

Na segunda etapa, a péssima atuação defensiva dos Blancos ganharia mais um capítulo: aos 3', Raphinha se aproveitou de outro espaço no lado direito, deu um belo drible em Tchouaméni e marcou seu segundo gol na partida. O 5 a 1 no placar era justo, afinal, apenas o Barcelona demonstrava intensidade em campo. Entre os astros do Real Madrid, o único a aparecer no resultado até então tinha sido Mbappé, no início de jogo.

Porém, a expulsão de Szczęsny aos 11' do segundo tempo, ameaçou recolocar o time de Carlo Ancelotti na partida. O polonês fez falta em Mbappé na situação de último homem e foi mandado embora mais cedo pelo árbitro Gil Manzano. Na cobrança da falta, Rodrygo diminuiu o placar em um chute no canto defendido pelo ainda frio goleiro Inaki Pena.

Mesmo com um jogador a mais, o Real Madrid viveu as consequências de uma péssima noite de seus craques. Vini Jr. e Bellingham tiveram atuações apagadas e sequer levaram perigo à defesa blaugrana partida. Nos minutos finais, a postura merengue foi de ocupar o campo adversário, porém, sem sucesso.

O resultado, além de colocar a 15ª taça de Supercopa da Espanha na sala de troféus do Barcelona, ainda escancara um contraste entre as equipes nesta temporada. Somados os placares dos dois clássicos em 2024-25, o placar agregado é de 9 a 2 para a equipe liderada por Hansi Flick.

